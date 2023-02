Sanremo

Debora Parigi | 12 Febbraio 2023

Due vittorie su tre per Marco Mengoni ai Festival di Sanremo. La prima volta arrivò terzo e vinse un ex di Amici.

La 73^ edizione del Festival di Sanremo è stata vinta da Marco Mengoni con il brano “Due vite”. A 10 anni esatti dalla sua ultima partecipazione, è quindi tornato ad alzare la palma della kermesse. Nel 2013, infatti, il cantante si portò a casa la vittoria con il brano “L’essenziale”, una canzone che fece emozionare tantissimo per il suo testo e che ancora fa venire i brividi quando si ascolta.

Tanti dicono che Mengoni ha quindi sempre vinto Sanremo quando vi ha partecipato, ma non è così. L’artista originario di Ronciglione ha infatti partecipato tre volte al Festival e la prima è stata nel 2010 con la canzone “Credimi ancora”. Ci andò di diritto per aver vinto X Factor (era una novità di quel periodo). Come detto non vinse, ma ebbe un bel piazzamento: terzo.

Alla conduzione del Festival c’era Antonella Clerici e non ebbe proprio vita facile. Infatti i tre finalisti suscitarono molta polemica, non tanto Marco Mengoni, quanto gli altri due. Da ricordare la rivolta dell’orchestra che lanciò in aria gli spartiti mentre veniva rivelata la classifica.

Ma chi vinse quindi il Festival di Sanremo 2010? Al primo posto ci fu Valerio Scanu con la canzone “Per tutte le volte che…”. Mentre al secondo posto si piazzò il trio Pupo, Emanuele Filiberto e Luca Canonici con il brano “Italia amore mio”. A quel Festival tra i nomi importanti dei Big c’erano Arisa, Irene Grandi, Malika Ayane, Simone Cristicchi e Fabrizio Moro.