Nicolò Figini | 23 Aprile 2023

Marco Mengoni ospite della TV tedesca

Il 13 maggio 2023 si terrà la finale dell’Eurovision Song Contest e l’Italia verrà rappresentata da Marco Mengoni, il quale accede di diritto alla gara dopo aver vinto il Festival di Sanremo. Ieri sera il cantante è stato ospite in Germania all’interno di un programma televisivo della rete ZDF. Si tratta del “Die Giovanni Zarrella Show“.

Qui ha rilasciato una breve intervista, come riporta anche il sito Eurofestival News, nella quale ha ammesso di aver provato a imparare qualche parola in tedesco per l’occasione. Qui sotto possiamo anche vedere il video e l’entusiasmo del pubblico:

“Credo che quando finisca l’emozione, quando smetto di essere nervoso, allora devo cambiare lavoro, fare altro, perché questo è il bello della musica, l’energia che ti da. Ho provato a imparare qualcosa per quest’intervista in tedesco. Danke für die Einladung! Dankeschön lo sapevo già”.

Livello di tedesco Marco Mengoni pic.twitter.com/aEm8KvOcQc — Chiara🌻| mengini🪴 (@_LaChicca__) April 22, 2023

A quanto pare i suoi follower tedeschi su Instagram sono aumentati e sicuramente non potrà che fargli piacere. In seguito ha cantato con il conduttore un brano degli U2 e ha parlato del successo ottenuto a Sanremo quest’anno:

“Sono tornato a Sanremo dopo 10 anni. Nel 2013, quando ho vinto, mi sono fatto coraggio, e mi sono detto ‘forse devo riprovarci, devo mettere alla prova me stesso’. Sono tornato ed è andata molto bene. Non posso assolutamente lamentarmi”.

Non possiamo altro che attendere il 13 maggio 2023 per scoprire se Marco Mengoni riuscirà a conquistare la prima posizione in classifica all’Eurovision oppure no. Continuate, nel mentre, a seguirci per non perdervi tante altre news.