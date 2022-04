1 il presunto fidanzato di Maria Chiara Giannetta

In questi ultimi anni la carriera di Maria Chiara Giannetta sta crescendo sempre di più. Ha iniziato con piccoli ruoli nelle fiction e partecipando a una serie di cortometraggi. Da qualche tempo ha ottenuto ruoli di maggiore rilevanza. Possiamo, per esempio, citare Buongiorno mamma ma anche Don Matteo, in cui l’attrice interpreta il Capitano Anna Olivieri da ormai tre stagioni.

Qui ha conosciuto i vari attori del cast e anche Maurizio Lastrico. I due, evidentemente, sono diventati particolarmente amici. Tanto da salire sul palco del Festival di Sanremo insieme per recitare un pezzo scritto interamente loro e per il quale hanno riscosso un grandissimo successo. Il loro rapporto è così stretto che in molti hanno iniziato a chiedersi se tra loro potesse esserci del tenero. A dare forza a questi rumor anche delle foto su Instagram che li mostrano particolarmente affiatati. Come più volte affermato, anche in varie interviste, tra loro non c’è alcun coinvolgimento sentimentale.

Non sappiamo molto della vita privata di Maria Chiara Giannetta, specialmente se dobbiamo parlare di un eventuale fidanzato. A quanto pare preferisce tenere questa parte per sé. Fatto sta, però, che Diva e Donna l’ha paparazzata in giro per Roma insieme a un uomo. Come riporta anche il sito Fanpage, si tratta del regista e sceneggiatore Davide Marengo. Lui ha 50 e da circa un anno, stando alle indiscrezioni, starebbe con Maria Chiara. Il settimanale, inoltre, racconta che vivrebbero in un appartamento nella Capitale. Quanto ci sia di vero in tutto questo, al momento, non è dato saperlo.

