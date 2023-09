Spettacolo

Vincenzo Chianese | 13 Settembre 2023

Uomini e donne

Le parole di Maria De Filippi

Nel corso delle prime puntate della nuova edizione di Uomini e Donne ad arrivare in studio sono state alcune coppie di Temptation Island, e nel corso dei faccia a faccia ne abbiamo viste di belle. Oggi a incontrarsi a distanza di qualche mese, rispondendo alla chiamata di Maria De Filippi, sono stati Francesca Sorrentino e Manuel Maura, di certo due dei protagonisti più discussi del reality show. Come sappiamo, dopo un lungo percorso, i due durante il falò di confronto finale hanno deciso di mettere un punto definitivo alla loro relazione, voltando così pagina. Nel corso delle settimane tuttavia un insistente gossip ha travolto la Sorrentino. Per tutta l’estate infatti si è più volte parlato della possibilità di vedere Francesca sul trono, e in molti hanno sperato che la De Filippi scegliesse di puntare sull’ex protagonista di Temptation Island.

Oggi così, durante il confronto tra la Sorrentino e Maura, la conduttrice ha rotto per la prima volta il silenzio. Maria infatti ha spiegato che anche la stessa redazione di Uomini e Donne le aveva suggerito di offrire il trono a Francesca. La presentatrice tuttavia, avendo seguito il percorso della giovane donna, ha ammesso di non vedere la Sorrentino pronta per un simile percorso.

Ciò nonostante Maria De Filippi ha aperto alla possibilità di un trono per Francesca in futuro. Ma non è finita qui. La conduttrice infatti ha invitato l’ex volto di Temptation a chiamare la redazione qualora dovesse sentirsi pronta per un nuovo amore.

Cosa accadrà dunque nelle prossime settimane? Francesca Sorrentino potrebbe davvero arrivare a Uomini e Donne in qualità di nuova tronista del dating show? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre continuate a seguirci per restare sempre al passo con tutte le news sui programmi di Maria, e non solo.