Debora Parigi | 13 Settembre 2023

La foto di Aurora che Gianni ha tirato in ballo a Uomini e donne

Nella puntata di oggi, mercoledì 13 settembre, di Uomini e donne poco dopo l’ingresso della tronista Manuela, c’è stato uno scontro. Lei non c’entra nulla poiché riguarda il Trono Over. Hanno avuto un acceso battibecco Gianni Sperti e Aurora Tropea.

Tutto è partito da un regalo per l’opinionista da parte della dama: dello zucchero. Lei ha spiegato che lui è dolce, ma dovrebbe esserlo di più. Lui ha risposto che non ama i dolci, ma preferisce il salato. E subito ha replicato con una frecciatina e cioè che invece di pensare a lui, dovrebbe pensare alla sua dignità. E ha tirato in ballo una foto di questa estate che lei ha pubblicato sul suo profilo Instagram.

In pratica si è tratta di uno scatto di lei distesa sul letto in cui pare essere senza abiti e con un braccio si copre il seno. Come didascalia ha scritto: “Mi merita solo chi per la mia Felicità farebbe l’Impossibile”.

Insomma Gianni ha proprio puntato il dito contro questo post di Aurora dicendole che una donna della sua età non dovrebbe pubblicare certe foto. Per questo ha detto la parola “dignità”, poiché trova che non ce l’abbia pubblicando certe cose.

La discussione è andata avanti per un po’ a Uomini e donne con anche Gemma che si è intromessa dicendo che Aurora aveva pubblicato una storia contro di lei, anche molto offensiva. I toni stavano per alzarsi, ma Maria de Filippi ha deciso di interrompere e andare avanti con il programma.