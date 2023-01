NEWS

Andrea Sanna | 26 Gennaio 2023

Dopo i rumor emersi nei giorni scorsi, Maria De Filippi conferma per sabato 11 la presenza di C’è Posta Per Te, nonostante Sanremo 2023

C’è Posta Per Te in onda sabato 11: parla Maria De Filippi

La puntata di C’è Posta Per Te sabato 11 febbraio andrà in onda. A confermarlo, dopo il rumor lanciato da Dagospia, è stata non solo la rete ma anche Maria De Filippi. Nonostante si tratti della settimana del Festival di Sanremo 2023 (con la finale in onda proprio quel giorno), Mediaset ha lanciato la propria contro programmazione.

Negli ultimi anni, infatti, l’azienda del Biscione ha cercato di non stoppare i vari format di punta. Rispetto al passato ha continuato a proporre le varie trasmissioni che siamo abituati a vedere di solito. Una scelta che alcuni reputano davvero molto coraggiosa. A FQ Magazine Maria De Filippi ha detto la sua. L’amata presentatrice ha fatto presente che il people show di cui è conduttrice lo vedremo regolarmente in prima serata su Canale 5:

“Il mio editore legittimamente ha chiesto che la programmazione di C’è Posta Per Te continuasse anche durante la settimana del Festival di Sanremo. Mantenendo così lo stesso giorno di programmazione”

A differenza quindi di anni addietro, Amadeus stavolta dall’altra parte si troverà trasmissioni non solo come C’è Posta Per Te, ma anche il Grande Fratello Vip, Le Iene. Ma Maria De Filippi ci ha tenuto a precisare che, a detta sua, è assurdo chiamarla “sfida”. Per la conduttrice sarebbe “irragionevole e presuntuoso” anche solo pensarlo. “So di lavorare in una televisione privata dove la logica commerciale è importante, ne sono consapevole e la comprendo”, ha commentato sicura.

Infine Maria De Filippi ci ha tenuto a dire che considera Sanremo, al di là delle varie programmazioni e contro programmazioni, un evento fondamentale e importante per la musica italiana, ma anche per se stessa.

Sicuramente la scelta di Mediaset di non fermarsi durante la settimana del Festival può essere anche un modo per i telespettatori di avere una scelta più vasta nel corso delle varie serate. Così, oltre a seguire Sanremo, si ha la libertà di poter continuare a guardare trasmissioni come GF Vip, C’è Posta e non solo.