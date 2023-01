NEWS

Vincenzo Chianese | 26 Gennaio 2023

GF Vip 7

Le dichiarazioni di Antonella Fiordelisi

Ancora tensioni tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Nelle ultime ore infatti tra i due Vipponi del Grande Fratello Vip 7 c’è stata l’ennesima discussione, a causa di Oriana Marzoli. Lunedì sera, nel corso della diretta, proprio il conduttore ha deciso di nominare l’influencer, nonostante l’amicizia che li lega. Dopo la puntata però Edoardo si è pentito e si è così scusato con Oriana, chiarendosi con lei. La cosa non è piaciuta alla schermitrice che a quel punto ha preso le distanze dal suo fidanzato, e i due non si sono rivolti la parole per ore.

Nel mentre Antonella Fiordelisi, sfogandosi con Antonino Spinalbese ad Andrea Maestrelli, ha rivelato il presunto motivo per cui Edoardo avrebbe nominato Oriana. Stando alle sue parole, Donnamaria le avrebbe confidato che la Marzoli avrebbe provato in qualche modo a stuzzicarlo. Queste le dichiarazioni di Antonella, che naturalmente sono sono sfuggite agli utenti sui social:

“5 giorni fa mi dice, col microfono, che avevo ragione e che Oriana è finta. Mi ha detto che stava in cucina e lei l’aveva toccato dicendogli se poteva stuzzicarlo. Ho pensato che l’avrebbe nominata e gli ho detto di fare quello che si sentiva. Poi in puntata mi ha detto che avevamo nominato la stessa persona, e ho pensato che per la prima volta stava dalla mia parte e che aveva nominato una persona del suo gruppetto. Poi dopo la puntata vedo la scena di lui che si scusa con Oriana”.

antonella sta raccontando che edod le ha detto di aver nominato oriana perché lo toccava e lo stuzzicava per far dispetto a lei ogni giorno se ne scopre una nuova è una dinamica assurda ormai #gfvip pic.twitter.com/Ds6UH15LC8 — BagnoTrash (@bagnotrash) January 25, 2023

Nel mentre ieri sera Antonella Fiordelisi ha anche avuto una crisi d’ansia, e dopo essere scoppiata in lacrime ha minacciato di lasciare la casa del Grande Fratello Vip 7. Il pubblico intanto si chiede se in queste ore arriverà l’ennesimo chiarimento tra la Vippona ed Edoardo Donnamaria, e se i due riusciranno a voltare pagina.