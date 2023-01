NEWS

Vincenzo Chianese | 15 Gennaio 2023

Arriva il rimprovero di Maria De Filippi

Non mancano le tensioni oggi ad Amici 22. 6 allievi del talent show di Maria De Filippi hanno infatti ricevuto un provvedimento disciplinare per fatti gravissimi accaduti in casetta la notte di Capodanno. Così mentre Tommy Dali è stato eliminato dalla scuola per volere di Rudy Zerbi, Samu, Maddalena, Valeria, NDG e Wax sono finiti in sfida immediata. La Mancini ha però perso lo scontro, e a rientrare nella scuola è stato Cricca, che ha sfidato la sua compagna per volere di Lorella Cuccarini. Nel mentre durante la sfida di Wax è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha fatto discutere il web.

Arisa infatti ha stabilito di mandare in sfida immediata il suo allievo, trovandosi d’accordo con la produzione e con i suoi colleghi. Tuttavia il cantante, mentre la sua prof parlava, si è girato, dando le spalle a Rosalba. A quel punto a intervenire è stata la stessa Maria De Filippi, che ha ripreso Wax per il suo atteggiamento. La conduttrice, su tutte le furie, ha così affermato:

“Wax non dare le spalle alle persone che ti parlano, è educazione. Inizio a non sopportarla più la maleducazione. Sei stato il capobanda dei cog***ni”.

Dopo il rimprovero di Maria De Filippi, Wax ha affrontato la sua sfida, riuscendo a vincere. Il cantante ha così riottenuto la sua maglia e potrà proseguire il suo percorso all’interno del talent show.