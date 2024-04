Spettacolo

Nicolò Figini | 13 Aprile 2024

Amici 23

Durante la quarta puntata di Amici 23 abbiamo visto Gaia venire portata in studio in braccio da degli operatori

Questa sera Gaia è stata portata in studio in braccio grazie all’aiuto di due addetti ai lavori. Ecco il video che ha fatto divertire ma anche discutere il web.

L’entrata in studio di Amici 23 di Gaia

La quarta puntata di Amici 23 sta andando avanti senza alcun problema e ormai siamo agli sgoccioli, molto presto scopriremo l’eliminato. Nel frattempo, però, abbiamo assistito anche a dei momenti divertenti, come per esempio dei guanti di sfida tra i professori. Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo hanno omaggiato Rafaella Carrà e Michael Jackson, mentre Anna Pettinelli è caduta per ben due volte senza però farsi male. Rudy Zerbi, invece, ha fatto ridere il pubblico vestendo i panni del collega Emanuel.

Poco dopo aver visto Cristiano Malgioglio tastare i muscoli dei maestri del talent abbiamo assistito una scena che ha diviso il web. Gaia, non appena la sua squadra è dovuta scendere in studio dalle gradinate per esibirsi nella gara, è stata portata in braccio da due addetti ai lavori. Come sappiamo, infatti, l’allieva è stata vittima di un infortunio e per tale ragione è stata scelta una sostituta che prossimamente ballerà per lei, almeno fino a quando non si riprenderà.

Già questa opzione è stata molto criticata nel corso della settimana, ma anche il fatto di essere stata portata in braccio giù per le scale ha scatenato il web. In molti hanno trovato la scena divertente e simpatica, ma altre persone hanno storto il naso perché non credono proprio che la studentessa di Amici 23 riuscirà a riprendersi in poco tempo se fa ancora molta fatica a camminare.

Ovviamente non possiamo sapere che cosa accadrà, ma dobbiamo solo portare pazienza e scoprire nel prossimo futuro ciò che succederà. Voi da quale parte del web state? Fatecelo sapere con un commento. Non dimenticate di seguirci e di recuperare la puntata sulla piattaforma streaming WittyTV.