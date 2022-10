Il racconto di Maria De Filippi

Marta Flavi, attuale concorrente di Ballando con le stelle, è stata la terza moglie di Maurizio Costanzo. Ma sapevate che quando il presentatore stava ancora con l’ex aveva già iniziato a frequentare Maria De Filippi? A parlarne apertamente è stata proprio la presentatrice di Amici durante un’intervista a Domenica In. Insieme a Mara Venier, infatti, ha aperto il suo cuore.

Maria, infatti, ha raccontato del momento in cui la loro storia è stata scoperta da Marta Flavi. Ecco cosa riporta anche il sito Blogtivvu:

Io vedevo Maurizio in televisione e non avevo grande simpatia per lui, perché in tv faceva sempre domande scomode, metteva in imbarazzo. È cambiato tutto ad un certo punto. Io ero l’amante e siamo stati scoperti, quel giorno per me fu un disastro. Una sera l’ho chiamato e sua moglie alzò la cornetta dall’altra parte: ci trovammo al telefono in tre. Sentii la voce di lei che disse ‘Se metti giù parliamo un secondo’. Mi chiesi ‘chissà cosa succederà’. È passata tutta la notte, mi auguravo che lui avesse il coraggio di dire. Mia madre il giorno dopo lo chiamò per sapere che intenzioni aveva con sua figlia.

Ecco, quindi, come sono andate le cose tra Maurizio Costanzo, Marta Flavi e Maria De Filippi in passato. Ricordiamo ancora una volta che a parlarne è stata la conduttrice stessa a Domenica In un paio di anni fa.

