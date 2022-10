Chi è Marta Flavi? Età, altezza, vita privata e Instagram

Tutto su Marta Flavi, concorrente di Ballando con le stelle 2022. Età, altezza, vita privata e profilo Instagram.

Chi è Marta Flavi

Nome e cognome: Marta Caterina Fiorentino

Nome d’arte: Marta Flavi

Età: 71 anni

Data di nascita: 9 aprile 1951

Luogo di nascita: Roma

Segno zodiacale: Ariete

Altezza: 1 metro e 60 centimetri

Peso: 60 kg

Professione: conduttrice

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @martaflaviofficial

Marta Flavi età, altezza e biografia

Ecco tutto ciò che sappiamo su Marta Flavi, concorrente di Ballando con le stelle 2022, e quanti anni ha. Se vi state chiedendo dove è nata e in che anno è nata, adesso vi daremo le risposte.

La conduttrice nasce a Roma il 9 aprile 1951. Di conseguenza la sua età e quella di 71 anni. Ha un’altezza pari a 1 metro e 60 centimetri. Il peso, invece, è di circa 60 kg.

Lei è la sorella di Umberto Fiorentino, chitarrista jazz e solista dei Lingomania. Il padre lavorava come ingegnere, mentre la madre era casalinga.

Per quanto riguarda il percorso di studi, inoltre, Marta Flavi ha ottenuto la laurea in Psicologia. Però, poi, la vita l’ha portata verso il mondo dello spettacolo. In merito al suo nome d’arte, durante un’intervista con il sito intervisteromane.net, ha dichiarato:

Il direttore di una televisione che si chiamava Quinta Rete, diceva che il mio nome Marta Caterina Fiorentino era troppo lungo e mi voleva dare un nome romano. Allora gli venne in mente Flavi e mi chiamò Marta Flavi.

Passiamo alla vita privata…

La vita privata di Marta Flavi: compagno e figli

Cosa sappiamo della vita privata di Marta Flavi, concorrente di Ballando con le stelle 2022, dal punto di vista sentimentale. Ha avuto un marito, ovvero Maurizio Costanzo. Diventa, quindi, la sua terza moglie nel 1989.

La separazione è avvenuta nel 1990 e il divorzio nel 1994. Ecco, quindi, cosa lega lei e Maria De Filippi. Chi è il marito di Marta Flavi oggi? Nel 2022 non sembra avere alcun compagno. Ha dei figli? Non ne ha mai avuti.

Scopriamo, adesso, dove seguirla sui social…

Dove seguire Marta Flavi: Instagram e social

Dove seguire sui social Marta Flavi, concorrente di Ballando con le stelle 2022? Troviamo un account su Twitter ma non sembra essere mai stato utilizzato dal 2013.

Su Facebook ha una pagina che conta quasi 16mila seguaci. Per vedere le foto fatte oggi, invece, dobbiamo usare Instagram. Importante sarà tenere d’occhio anche le Instagram Stories.

Carriera

La carriera di Marta Flavi inizia come annunciatrice sull’emittente laziale Quinta Rete e con il programma L’ora dei ragazzi. La trasmissione che le dà più successo è Agenzia matrimoniale. Nascono anche due spin off, cioè Ti amo… parliamone e Cerco e offro.

Nel 1992 conduce L’amore comincia a 40 anni… di Sentieri con Fabio Testi. Passa, poi, alla Rai con il programma d’attualità Alle cinque di sera. Ha recitato in un film? La risposta è sì. Nel 1998, invece, appare in un cameo nel film Laura non c’è. Dal 2007 passa alla radio con La mezzanotte di Radio 2.

Tra il 2009 e il 2010, poi, conduce la rubrica “Mi manchi” a Unomattina Weekend. Nel 2022 diventa una concorrente di Ballando con le stelle.

Programmi TV

Andiamo, ora, a vedere tutti i programmi TV a cui ha preso parte Marta Flavi nel corso degli anni:

Linea Verde (1981, 1985)

(1981, 1985) Tutti per Uno (981-1983)

(981-1983) Direttissima con la tua antenna (1982-1983)

(1982-1983) TV1 Estate (1984)

(1984) Azzurro (1986)

(1986) Arcobaleno (1987)

(1987) Improvvisando (1988)

(1988) Il Piacere dell’estate (1988)

(1988) Agenzia matrimoniale (1989-1995, 1995)

(1989-1995, 1995) L’amore comincia a 40 anni… di Sentieri (1992)

(1992) Cerco e offro (1990-1993)

(1990-1993) Ti amo… parliamone (1990-1993)

(1990-1993) Alle cinque della sera (1995-1996)

(1995-1996) Unomattina Weekend (2009-2010)

(2009-2010) Soliti Ignoti (2020)

(2020) Ballando con le stelle (2022)

Linea Verde

Tra i progetti più importanti possiamo parlare del programma Linea Verde che ha condotto tra il 1985 e il 1986.

Insieme a lei all’epoca erano presenti anche Isabel Russinova e Sandro Palemostro.

Agenzia matrimoniale

Il programma condotto da Marta Flavi per undici anni consisteva nell’incontro di alcuni single in ogni puntata. La trasmissione avvicinava e faceva conoscere le persone in base alle loro caratteristiche comuni ed alle loro richieste.

L’incontro poteva essere più o meno positivo ed i partecipanti decidevano se continuare a frequentarsi o se riproporsi per un’altra occasione.

Marta Flavi a Ballando con le stelle 2022

L’avventura di Marta Flavi a Ballando con le stelle 2022 comincia sabato 8 ottobre. Ne ha parlato lei stessa qualche settimana fa sul suo profilo Instagram. Qui, infatti, ha scritto un lungo messaggio:

Ormai è ufficiale e anche se alcuni già l’avevano capito, sarò uno dei prossimi concorrenti di @ballandoconlestelle! È una gioia immensa prendere parte ad un programma che ho sempre seguito e amato. Quando Milly me lo ha proposto ho toccato il cielo con un dito. Però l’ho detto a lei e lo dico a voi io non ho mai ballato in vita mia. Spero di poter contare sul vostro appoggio e sui vostri voti, che dite?

Da parte mia vi prometto che ce la metterò tutta per fare una bella figura.

Proseguiamo con i concorrenti…

I concorrenti di Ballando con le stelle 2022

Andiamo, ora, a vedere i concorrenti e i ballerini professionisti di Ballando con le stelle 2022. Ecco tutte le coppie:

La conduttrice sarà ancora Milly Carlucci. La giuria, invece, sarà composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Marotto.

Il percorso di Marta Flavi a Ballando con le stelle

Il percorso di Marta Flavi ha inizio l’8 ottobre 2022. Lei balla in coppia con Simone Arena. Scopriremo presto in quale posizione in classifica li vedremo. Continuate a seguirci.

1° settimana : Buon inizio per Marta e Simone, che proseguono la loro avventura.

: Buon inizio per Marta e Simone, che proseguono la loro avventura. 2^ settimana: IN AGGIORNAMENTO

