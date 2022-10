Nel periodo natalizio, esattamente come accaduto lo scorso anno, Sonia Bruganelli sarà sostituita al GF Vip 7 per qualche puntata?

Sul settimanale Mio è emersa una curiosa indiscrezione di Alessandro Rosica che riguarda l’opinionista del GF Vip 7 Sonia Bruganelli. Stando a quanto si apprende la moglie di Paolo Bonolis nel mese di dicembre potrebbe essere sostituita per qualche puntata. Motivo? Le vacanze natalizie.

Un episodio che si è verificato anche nel corso della scorsa stagione del reality show, quando Sonia Bruganelli si è assentata per due puntate poiché si trovava con la sua famiglia a trascorrere un po’ di tempo in totale relax. In quell’occasione a prendere il suo posto è stata Laura Freddi, ex di Bonolis ed ex vippona del reality. Una scelta che aveva entusiasmato la stessa Bruganelli, la quale si era complimentata con lei per il bel lavoro svolto. Ma se dovesse accadere anche quest’anno, chi prenderà le redini di opinionista accanto a Orietta Berti al GF Vip 7?

Il nome più gettonato per prendere il posto di Sonia Bruganelli temporaneamente pare sia quello di Giulia Salemi. L’influencer conosce molto bene le dinamiche del programma, è stata concorrente due volte e ora la troviamo come portavoce degli utenti dei social durante l’edizione 7 del GF Vip.

Ci teniamo a precisare che al momento non ci sono dichiarazioni di Sonia Bruganelli che lasciano pensare a una simile ipotesi. Si tratta semplicemente di un gossip sul GF Vip 7. Attendiamo quindi di capire se l’opinionista confermerà o meno questo pettegolezzo sul suo conto. In ogni caso, se così dovesse essere e a sostituirla per qualche puntata ci fosse Giulia Salemi, sarebbe comunque un ottimo impiego.

Ora come ora, però, non ci sono strumenti validi per confermare questa notizia. Siamo certi che, in ogni caso, Sonia Bruganelli farà chiarezza su una sua possibile assenza dal programma condotto da Alfonso Signorini.

