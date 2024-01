NEWS

Vincenzo Chianese | 21 Gennaio 2024

C'è Posta per te

Ieri sera nel corso della seconda puntata di C’è Posta Per Te, Maria De Filippi ha raccontato la storia di Gianmarco e Flavia, che ha appassionato i telespettatori. Al pubblico però non è sfuggito un divertente gesto di uno dei cameraman.

Il gesto del cameraman durante il racconto di Maria De Filippi

Poche ore fa su Canale 5 è andata in onda la seconda puntata della nuova edizione di C’è Posta Per Te. Anche stavolta il fortunato programma condotto da Maria De Filippi ha tenuto compagnia a milioni di telespettatori, che si sono appassionati alle storie dei protagonisti. Senza dubbio ad attirare l’attenzione del pubblico sono state in particolare le vicende di Gianmarco e Flavia e proprio quest’ultima è diventata l’idolo del web. A scrivere alla redazione è stato il giovane uomo, che dopo aver tradito la sua compagna e dopo una serie di frecciatine social reciproche, ha voluto chiedere alla sua fidanzata una seconda chance.

Ciò nonostante Flavia, dopo aver svelato la sua versione dei fatti, ha deciso di chiudere la busta e una sua battuta è diventata virale sui social. Nel mentre agli occhi attenti degli utenti non è sfuggito un simpatico dettaglio che coinvolge uno degli addetti ai lavori di C’è Posta Per Te. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Mentre Maria De Filippi infatti raccontava la storia di Gianmarco e Flavia, uno dei cameraman ha fatto un gesto che ha fatto divertire il web. La persona in questione infatti ha mimato con la mano delle corna e ovviamente l’accaduto non è passato inosservato.

Il gesto del cameraman di C’è Posta Per Te è stato così commentato da diversi utenti e non sono mancati diverse battute ironiche. Sabato prossimo nel mentre su Canale 5 arriverà la terza puntata della trasmissione e come al solito continueremo a vederne di belle.