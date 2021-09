Maria De Filippi racconta un retroscena sull’addio ad Amici di Marcello Sacchetta

1 Il retroscena di Maria De Filippi su Marcello

Il 18 settembre, a ridosso della nuova edizione di Amici 21, il ballerino e coreografo Marcello Sacchetta ha rivelato il suo addio alla trasmissione. Nelle scorse ore di questo ne ha parlato Maria De Filippi a Facciamo Finta Che, trasmissione di R101 condotta da Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri:

«Quest’anno per il ballo è capitato che Marcello Sacchetta se n’è andato dal programma per sua scelta perché vuole iniziare a fare altro nella vita. Avevamo fatto i casting di ballo e i ragazzi quando vengono portano coreografie loro. Io ero molto colpita dalle coreografie che portava un ragazzo, no?, e gli avevo chiesto chi fosse il suo coreografo e questo mi cita un cognome, e il cognome era Porcelluzzi».

Ha raccontato Maria De Filippi, come gentilmente raccolto da Gossip e TV che ne ha riportato le dichiarazioni:

«A quel punto io dico ai miei ‘Tanto bravo questo Porcelluzzi, facciamogli fare uno stage’. Poi Marcello se ne va, lui faceva tante delle coreografie di Amici, e io dico ‘Chiamiamo questo Porcelluzzi’. In realtà questo Porcelluzzi io lo conoscevo per nome, non per cognome, perché i ragazzi di Amici hanno scritto il nome sulla maglia. Ed era un ragazzo che aveva partecipato ad Amici 14 che ora è diventato un coreografo».

Così Maria De Filippi ha rivelato il retroscena sull’addio di Marcello Sacchetta ad Amici e perché è stato certo Francesco Porcelluzzi al suo posto. A seguire nel corso della chiacchierata, la conduttrice ha rivelato un’altra chicca…