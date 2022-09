Le parole di Maria De Filippi

Siamo nel pieno di una nuova puntata di Uomini e Donne e anche oggi a finire al centro dell’attenzione sono stati Ida e Riccardo. Come sappiamo da mesi i due protagonisti del dating show di Maria De Filippi stanno cercando di riavvicinarsi. Proprio la Platano ha ammesso di essere ancora innamorata del suo ex compagno. Guarnieri, dal suo canto, sembrerebbe avere ancora numerosi dubbi, e al momento dunque non è disposto a riprendere la conoscenza.

Ma non solo. Riccardo infatti si è mostrato interessato a Federica Aversano, e più volte ha cercato di avvicinarla. Tuttavia la tronista ha ammesso di non voler conoscere Guarnieri, e così quest’ultimo, che inizialmente sembrava disposto a passare al Trono Classico per corteggiare Federica, ha deciso di tornare sui suoi passi.

La Dama così, stufa del comportamento del Cavaliere ha deciso di uscire con Alessandro, scatenando però la gelosia di Riccardo. In studio così la stessa Maria De Filippi è stata costretta a rimproverare Guarnieri, e ha cercato in tutti i modi di fargli capire come mai la Platano abbia deciso di uscire con un altro uomo. La conduttrice per di più è stata costretta anche ad alzare la voce, a seguito di alcune risposte di Riccardo che non le sono piaciute (QUI per il video).

Guarnieri tuttavia ha deciso per il momento di non riprendere a frequentare la Platano e così ha fatto scendere una nuova Dama, arrivata proprio per lui. Ma cosa accadrà nel corso delle prossime puntate di Uomini e Donne tra Riccardo e Ida? Non resta che attendere per scoprirlo.

