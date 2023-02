NEWS

Vincenzo Chianese | 26 Febbraio 2023

Un fan chiede un selfie a Maria De Filippi: l’indignazione del web

Sono giorni di grande dolore per Maria De Filippi e la sua famiglia. Lo scorso venerdì infatti è venuto a mancare Maurizio Costanzo, e la notizia della sua morte ha sconvolto l’Italia intera. Fin dal primo momento milioni di persone hanno ricordato con affetto il conduttore e giornalista, amato da grandi e piccini. A salutare Maurizio sono stati anche diversi volti noti del mondo dello spettacolo, che con estrema commozione hanno speso bellissime parole nei suoi confronti. Nel mentre ieri e nella giornata odierna presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio è stata allestita la camera ardente, che resterà aperta fino alle ore 18.00.

A migliaia dunque in queste ore sono arrivati per dare l’ultimo saluto al conduttore. Ma non solo. A presentarsi sono stati anche nomi del calibro di Mara Venier, Fiorello, Giorgia Meloni e Pierluigi Diaco, che non è riuscito a trattenere le lacrime. Questa mattina tuttavia è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha indignato il web.

Come ha fatto notare Giuseppe Candela sui social, una persona si è avvicinata a Maria De Filippi, chiedendo un selfie alla conduttrice all’interno della camera ardente di Maurizio Costanzo. L’accaduto naturalmente ha scatenato l’ira dei social, e numerosi utenti hanno commentato con sdegno la richiesta irrispettosa di poter scattare una foto ricordo in un momento tanto difficile e delicato. Il web tuttavia ha anche sottolineato l’estrema eleganza della De Filippi, che ha accettato di scattare un selfie con la persona in questione.

Nel mentre domani presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma si celebreranno i funerali di Maurizio Costanzo, che verranno trasmessi in diretta su Canale 5.