C’è stato un gran bel malinteso al GF. Javier Martinez parlava dell’ex tronista Sara Tozzi nella Casa e della loro conoscenza. Qualcuno però ha fatto circolare la notizia secondo cui il gieffino avrebbe avuto una frequentazione con Sarah Toscano. La cantante ha risposto, smentendo la fake news circolata in rete.

Javier Martinez ha avuto una storia con Sarah Toscano?

Sui social sta circolando una fake news che siamo qui pronti a smentire. Protagonisti di questa storia Javier Martinez, oggi protagonista del Grande Fratello e del triangolo con Shaila e Lorenzo, e la cantante e vincitrice di Amici 23, Sarah Toscano.

Su varie piattaforme qualcuno ha cominciato a dire che Javier Martinez in Casa avrebbe parlato della giovane e talentuosa artista, raccontando di avere avuto una frequentazione con lei. Cosa che però non risulta essere assolutamente vera. Anche perché il gieffino, a dire il vero, non stava nemmeno parlando di lei, ma di un’altra persona.

In uno dei tanti video e post che stanno spuntando come funghi sul web, Sarah Toscano ha prontamente commentato quanto segue: “Ah non lo sapevo”. Un modo come un altro quindi per smentire quanto si sta dicendo sul suo conto.

Il commento di Sarah Toscano sulla fake news

Molti utenti peraltro ci hanno tenuto a precisare (ed è bene dirlo) che Javier Martinez in realtà non stava assolutamente parlando di Sarah. Almeno non della Toscano. Il ragazzo infatti ricordava la sua conoscenza con l’ex tronista di Uomini e Donne, Sara Tozzi. Con lei ha comunque mantenuto un buon rapporto e a parlare di lui è stata anche lei sia in un’intervista che mediante i social.

Dunque per chi si stesse facendo castelli per aria e magari ipotizzando dei flirt inesistenti, tra Javier Martinez e Sarah Toscano non c’è mai stato nulla tra loro. Per l’appunto l’argentino ha raccontato qualcosa a proposito della passata frequentazione con l’ex tronista. Tutto qui. Chiariti tutti i dubbi!?