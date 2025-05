Stasera nel corso della finale di Amici 24, Maria De Filippi ha svelato in diretta un retroscena su Francesco. Ecco cosa è accaduto e le dichiarazioni della conduttrice.

Le parole di Maria De Filippi

La finale di Amici 24 è ufficialmente iniziata e a a breve scopriremo chi sarà quest’anno a vincere il talent show di Maria De Filippi. In attesa di scoprire cosa accadrà, in questi minuti si sta svolgendo la finalissima del circuito ballo e uno tra Francesco, Alessia e Daniele porterà a casa il premio. Poco fa però è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha lasciato tutti sorpresi. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Subito dopo la sua prima esibizione, Francesco ha avuto modo di chiacchierare con la stampa, che si è complimentata per il talento del ballerino. A quel punto a intervenire a sorpresa è stata Maria De Filippi, che ha fatto una rivelazione in diretta sull’allievo di Emanuel Lo. La conduttrice ha infatti raccontato che Francesco ha fatto i casting per Amici per ben quattro anni. A quel punto la presentatrice ha dichiarato:

“Posso dire una cosa pubblicamente? È stato un errore nostro non prendere Francesco prima. È la verità. Lui ha fatto i casting per quattro volte e non so come mai non l’abbiamo preso, perché mi sa che era preparato anche quattro anni fa”.

Le parole di Maria De Filippi non sono ovviamente passate inosservate e di certo non sono sfuggite agli utenti. In molti intanto continuano a fare il tifo per Francesco. Sarà lui a vincere il circuito ballo? Lo scopriremo a breve.