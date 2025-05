Sarah Toscano ha fatto il suo ritorno in occasione della finale del Serale di Amici 24 e ha espresso il suo pensiero a tutti gli allievi ancora in gara. Ecco che cos’è successo.

Sarah Toscano torna ad Amici 24

Maria De Filippi ha aperto l’ultima puntata del Serale di Amici 24 con l’introduzione dei tre giudici e poi ha fatto entrare i finalisti. A questo punto li ha fatto girare verso lo schermo e da lì è entrata Sarah Toscano, vincitrice dello scorso anno.

La giovane cantante ha ottenuto un grande successo di pubblico nel corso dell’ultimo anno ed è tornata dove tutto è cominciato. Ha voluto lanciare un bel messaggio agli allievi:

“Buona sera a tutti. Oggi c’è la fine del percorso, un percorso bellissimo. Ero emozionata e immagino lo siate anche voi. Arrivati qui siete più sicuri di voi e pronti ad affrontatare quello che ci sarà dopo. Ho avuto un anno bellissimo, ho cantato su palchi stupendi.

La cosa più bella è aver conosciuto tante persone, tutte le persone di questo mondo e chi ci permette di fare questo. Volevo dirvi una cosa a tutti voi: godetevi tutto ragazzi, vivetevi bene anche stasera. Per me e per voi è partito tutto da qui, vi auguro che la vostra passione diventi la vostra vita”.

Sarah Toscano ha portato la coppa da lei vinta in centro studio, così che tutti potessero vederla ed è tornata nel dietro le quinte. La rivedremo più avanti nella serata perché si esibirà insieme a Carl Brave sulle note del loro nuovo singolo. Voi siete stati contenti di rivederla?