Debora Parigi | 3 Marzo 2023

Ilary Blasi

La mossa social di Ilary Blasi che cancella le foto con Francesco Totti

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno tenuto banco tutta la scorsa estate quando annunciarono la fine del loro matrimonio dopo 20 anni di realazione e tre figli. Fu un vero e proprio colpo che fece anche molto chiacchierare. La coppia d’oro d’Italia, quella che sembrava rappresentare l’amore per sempre, non esisteva più.

E tanti sono stati poi gli eventi che hanno accompagnato la strada per il divorzio (che ancora non è avvenuto, ma ci dovrebbero essere finalmente gli accordi). Tra l’uno che incolpava l’altra, presunti tradimenti, regali e rolex che venivano sottratti e i paparazzi pronti ad ogni mossa, questa fine di storia ha riempito mesi di gossip. E siamo giunti fino alle nuove relazioni.

Ma adesso Ilary Blasi ha fatto una mossa social che mette davvero la parola fine a questa relazione durata più di 20 anni. La nota conduttrice, infatti, ha tolto da Instagram tutte le foto con l’ex marito. Nel suo profilo sono rimaste solo quelle in cui ci sono anche i figli. Un vero e proprio “se mi lasci di cancello”. In effetti non c’è niente di strano. Molte persone, quando finisce una relazione (se non è avvenuta nel migliore dei modi), cancellano le foto dai social. Francesco, invece, per il momento ha ancora tutte le foto sul suo profilo Instagram.

Comunque oggi Ilary e Totti hanno di nuovo trovato l’amore. L’ex capitano della Roma sta con Noemi Bocchi, con la quale in realtà stava da prima che uscisse la notizia. Infatti lui e la Blasi non erano più una coppia da molto tempo. La conduttrice, invece, ha recentemente intrapreso una relazione con un uomo di nome Bastian. Si tratta di un imprenditore tedesco con il quale lei prima era stata paparazzata e successivamente è uscita alla scopoetto passando con lui il Capodanno in Thailandia.