Qui a seguire vi proponiamo tutte le anticipazioni di Endless Love per la puntata di oggi mercoledì 31 luglio. Cosa succederà in questo episodio? Trama, episodi e dove vederlo.

Anticipazioni Endless Love 31 luglio

Vediamo quali sono le anticipazioni di Endless Love per la puntata di mercoledì 31 luglio:

Nel corso della riunione in azienda, Kemal è compiaciuto dell’assenza di Emir. Si ricrede, però, nel momento in cui a sorpresa Nihan prende il suo ruolo durante questo periodo.

L’udienza che deve stabilire se Emir e Ozan saranno sottoposti alla carcerazione preventiva finisce bene per entrambi, poiché vengono liberati.

Questa notizia genera panico in Asu, perché consapevole che Emir la cercherà per ucciderla. Lei però continua a nascondersi dietro Kemal, che vede come protezione ma non è a conoscenza della sua vera identità.

Nel frattempo Zeynep riceve un messaggio da Emir, lui vuole parlarle. Nihan li segue da lontano, perché insospettita. Emir chiede a Zeynep un’altra prova di fedeltà: ovvero incontrare Asu. In cambio offre la possibilità di non obbligarla più ad abortire.

Accetterà questo compromesso, Zeynep? Vedremo cosa succederà e come finisce Endless Love.

Quando va in onda e quanti episodi ha Endless Love

Volete sapere quando va in onda Endless Love? L’amata serie turca va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale 5, alle 14:10. A seguire ad attendere i telespettatori una nuova puntata di The Family.

Quanti episodi ha il serial? La soap ha due stagioni di 35 e 39 episodi ognuna. In Italia abbiamo invece più puntate.

LEGGI ANCHE: Il protagonista della soap Segreti di Famiglia si chiama Merdan, Canale 5 cambia il nome in Mert

Dove vederlo in TV e streaming

Concludiamo come sempre con il ricordare dove vedere in TV e in streaming le puntate di Endless Love.

La serie televisiva è possibile seguirla su Canale 5 o, se preferite, su Mediaset Infinity. La piattaforma streaming citata dà modo di vedere le puntate in diretta o recuperarle quando si ha modo o tempo.