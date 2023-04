Daniele Scardina lascia l’ospedale: sarà trasferito in una struttura riabilitativa

NEWS

Debora Parigi | 27 Aprile 2023

Le condizioni cliniche di Daniele Scardina oggi

Lo scorso 28 febbraio Daniele Scardina ha avuto un malore improvviso mentre si stava allenando per il ritorno sul ring il 24 marzo all’Allianz Cloud di Milano. Subito hanno portato il pugile in ospedale dove ha subito un’operazione d’urgenza finendo poi in coma. Alcuni giorni dopo l’amico Gilles Rocca aveva dato alcuni aggiornamenti dicendo che stava lottando per la vita e aveva iniziato a respirare da solo.

Circa un mese fa, il fratello di Scardina, Giovanni, ha aggiornato sul suo stato di salute. E aveva scritto: “Le condizioni cliniche di Daniele continuano a migliorare. Oggi stesso è stato dimesso dalla terapia intensiva per proseguire il percorso di cura inizialmente in reparto. In seguito in un centro di riabilitazione specializzato”.

Proprio oggi, come riporta la pagina Instagram The Pipol Gossip, Daniele Scardina è uscito dall’ospedale. E inizierà il periodo di riabilitazione a Lecco, come appunto anticipato dal fratello. Sulla pagina si legge: “A due mesi da quel drammati malore che lo aveva portato al ricovero e all’operazione alla testa all’Humanitas di Rozzano, lo scorso 28 febbraio, Daniele Scardina è finalmente fuori dalla terapia intensiva e pronto a essere trasferito in una struttura riabilitativa specializzata, nelle vicinanze di Lecco”. Sulla pagina Instagram del campione, il fratello Giovanni ha scritto un lungo post:

“Oggi chiudiamo un capitolo della nostra vita e salutiamo l’istituto clinico Humanitas, la nostra casa in questi due mesi. Ringraziamo col cuore in mano la Dottoressa Elena Costantini, capo sezione Terapia Intensiva Generale; il Dottor Zefferino Rossini, medico neurochirurgo, che ha operato Daniele; la Dottoressa Stefania Maria Alessandra Radice, responsabile clinico del reparto di Neurochirurgia; il Dottor Maurizio Cecconi, direttore di dipartimento di Anestesia e Terapie Intensive; Giulia Vinciguerra, infermiera gestionale di Neurochirurgia. Insieme a loro ringraziamo tutta l’ Equipe Medica della Terapia Intensiva che per primi si sono occupati di Daniele e tutti gli altri Medici e Infermieri del reparto di Neurochirurgia che in questo ultimo mese si sono presi cura di lui. In questo momento Daniele è sveglio e si prepara ad affrontare un percorso di cure e riabilitazione. La strada è ancora lunga, ma lui è un campione e ha già vinto la più dura delle battaglie”.

Novella2000.it e Novella 2000 fanno i più sinceri auguri di pronta guarigione a Daniele e che possa riprendersi totalmente.