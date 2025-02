Nella casa del Grande Fratello è tornata ancora una volta Maria Monsè insieme alla figlia, nonostante siano state eliminate ormai da tempo. L’ex gieffina ha svelato l’ennesimo aneddoto su Pamela Petrarolo ed è scoppiata la lite.

Maria Monsè ancora contro Pamela Petrarolo

Ormai è diventato quasi un appuntamento fisso di ogni puntata perché Maria Monsè e la figlia Perla Maria sono tornate dentro la Casa per un nuovo litigio. Le ex concorrenti sono state accolte con la sigla e dopo aver fatto un breve preambolo hanno puntato il dito contro Pamela Petrarolo.

Per l’ennesima volta, infatti, hanno rivelato un altro aneddoto sulla gieffina. Il tutto è partito da un video che la Monsè ha fatto sui social insieme a un’altra ex di Non è la Rai. Le due hanno ricordato una sfilata alla quale hanno partecipato alcune ex showgirl del programma e pare che avessero invitato anche Pamela. Tuttavia, quest’ultima prima di decidere di non andare avrebbe chiesto dei soldi e un autista:

“Mantengo sempre le promesse. lo scoop con una Non è la Rai: all’epoca dell’ultima sfilata avevo pensato di invitare anche Pamela ma ebbe il coraggio di chiedermi il gettone e l’autista. Chi ha le braccine corte e cerca di allungarle?”

LEGGI ANCHE: I gieffini non credono all’avvicinamento di Javier Martinez a Helena Prestes: “Una barzelletta, usa e getta le donne”

Le Monsè sono tornate e hanno qualcosa da dire a Pamela! 🔥 #GrandeFratello pic.twitter.com/xiQlbxtJMK — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 6, 2025

Una volta terminato il filmato la Petrarolo ha replicato a Maria Monsè e ha smentito assolutamente tutto ciò che ha affermato. Ha spiegato di non ricordarsi quel momento:

“Cosa non si fa per avere due minuti di gloria. Non ricordo neanche di cosa stiamo parlando. Non mi agito ma mi rispondo. Questo è il mio lavoro ,chiedo il gettone. Venire qui con queste cose la vedo una cosa meschina, io neanche me la ricordo questa cosa. La poraccitudine. Maria, vai a casa”.

A intervenire, grazie al permesso del conduttore, ci ha pensato Ilaria Galassi dallo studio. L’ex concorrente ha difeso la sua amica: “Secondo me stanno facendo di tutto per entrare nella casa ma non c’è motivo. Ormai siete fuori dal giro, fatevene una ragione. Siete ridicole, fate ridere. Parlate di cose più interessanti“. Alla fine le Monsè se ne sono andate uscendo dalla Mystery e l’argomento si è chiuso.