Questa sera a diventare una concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 6 è stata Maria Monsè. Appena entrata però l’attrice è finita al centro dell’attenzione per via di alcune sue vecchie dichiarazioni. Lo scorso anno infatti la Monsè, nel corso di un’intervista a RTL 102.5, aveva svelato di aver avuto un flirt con Amedeo Goria. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Il Tempo:

“Sono arrivata ad una conclusione: il look di Maria Teresa non è assolutamente un caso, capelli cotonati, boccoli e abitini fru fru (fuori luogo per la sua età )… un modo per copiare me e riconquistare Amedeo! Non ha mai digerito il flirt tra me e il suo ex”.