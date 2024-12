Forse non tutti ne sono a conoscenza ma Maria Monsè, nel corso degli anni, ha cambiato vari nomi e non sempre ha utilizzato quello vero. Ecco come si faceva chiamare all’epoca di Non è la Rai.

Il nome di Maria Monsè a Non è la Rai

Questa sera al Grande Fratello Maria Monsè è stata al centro di una grossa discussione con alcuni membri della Casa. La lite più grande è avvenuta con Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi subito dopo alcune dichiarazioni fatte dalla dalla Monsè. Le Non è la Rai si sono anche alzate in piedi per discutere dopo aver perso la pazienza con la gieffina e tutto si risolverà nei prossimi giorni, forse.

Adesso, però, vi vogliamo svelare una curiosità sulla Monsè in relazione al suo passato all’epoca del programma Non è la Rai. Il suo vero nome è Maria Concetta La Rosa, ma in seguito ha preferito cambiarlo in quello che ancora oggi conosciamo. Non tutti, però, sanno che in precedenza era ancora diverso e lo ha rivelato lei in una puntata di Pomeriggio Cinque:

“All’epoca mi chiamavo Marika La Rosa, forse per questo… Io mi chiamo Maria Concetta La Rosa però a casa mia mi hanno sempre chiamato Marika perché Maria Concetta non era un nome che mi piaceva tanto. Dovevano cercare Marika La Rosa”.

Si tratta di un’informazione che solamente i veri fan di Maria Monsè conoscono. Il suo percorso nella casa del Grande Fratello ha appena avuto inizio, insieme a quello della figlia, e scopriremo stasera se il loro viaggio si concluderà oppure no. Madre e figlia sono infatti al televoto e potrebbero rischiare di dover abbandonare il reality poco prima della fine dell’anno. Vi terremo aggiornati.