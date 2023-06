NEWS

Nicolò Figini | 20 Giugno 2023

La risposta di Rocco Siffredi

Maria Sofia Federico sta facendo molto parlare di sé per quanto riguarda la sua situazione lavorativa. Da quando ha compiuto 18 anni, infatti, ha deciso di aprire un account sulla piattaforma per adulti OnlyFans e ha annunciato di essere entrata alla Rocco Siffredi Academy.

Il padre dell’ex collegiale ha espresso tutta la sua preoccupazione e ha rilasciato una lunga intervista. A questa è seguita la replica della figlia, la quale ha consigliato ai genitori di intraprendere un percorso in terapia:

“Una persona risolta è in grado di cogliere questa contraddizione e affrontarla in terapia, evitando di scaricare la propria rabbia e la propria incomprensione su una figlia per cui dovrebbe rappresentare un modello di riferimento. Nonché una figura con cui dialogare per crescere assieme senza pregiudizio.

Quindi alla sua domanda, condivisa da mia madre, “non volevi cambiare il mondo?” io rispondo che non c’è nulla di più rivoluzionario che cogliere la profonda incoerenza di queste reazioni collettive. E denunciarla continuando a essere me stessa in libertà”.

A tranquillizzare il padre di Maria Sofia ci ha pensato anche Rocco Siffredi stesso, il quale ha commentato la situazione durante la puntata de La Zanzara:

“Quando l’ho vista ieri sera, l’ho vista in difficoltà. Sembra un gioiellino in miniatura. Io, imbarazzato? Questa ci dà i punti a tutti. Lei credo sia la Nappi in miniatura. Guardatela bene. Lei vuole fare altro: vuole fare la professoressa, non c’entra un ca**o con il porno. Dille al papà di stare tranquillo, una cosa è certa: qua non sc**a”.

Questo quanto riporta anche FanPage.