NEWS

Nicolò Figini | 16 Giugno 2023

Per la prima volta a parlare è il padre di Maria Sofia Federico. Ecco che cosa pensa del nuovo lavoro della figlia

Le parole del padre di Maria Sofia Federico

In queste settimane non si fa altro che parlare di Maria Sofia Federico, ex protagonista de Il Collegio, che dopo aver compiuto 18 anni ha deciso di aprire un profilo OnlyFans e darsi al mondo del porno. Oggi, inoltre, ha anche affermato di essere riuscita a entrare nell’Academy di Rocco Siffredi:

“Sono stata presa alla Siffredi Academy e non vedo l’ora di partecipare a questa splendida iniziativa. Perché sapete bene che da quando ho compiuto 18 anni sono entrata nel mondo del po*no e da lì ho iniziato a rilasciare tantissime interviste e a pubblicare altrettanti post sulla mia pagina di attivismo per sensibilizzare sul sex work”.

A parlare per la prima volta del percorso lavorativo di Maria Sofia Federico, tuttavia, è stato suo padre. Luca Federico, ospite del programma La Zanzara, ha affermato di non condividere le scelte della figlia anche se le rispetta, in quanto lui è rispettoso della libertà altrui. Ha ammesso, inoltre, di aver usufruito di un servizio di escort da giovane, ma oggi ha paura per la figlia:

“Io posso capire se lo fa una ragazza di diciotto anni perché ne ha bisogno e vuole soldi; ma non è questo il caso. Perché lo fa? Ritengo che lo faccia perché condizionata dal pensiero unico, è plagiata. […] Quanto ha guadagnato? Siamo oltre gli 80 mila euro. Non so però perché lo faccia: le piace davvero o vuole guadagnare?”.

Il papà di Maria Sofia Federico, poi, spera che le persone che hanno registrato i video con lei sulla piattaforma per adulti non l’abbiano plagiata: “Vedere però dei quarantenni con lei non mi piace, ha pur sempre 18 anni e 3 mesi“.

Vedremo se la figlia commenterà nei prossimi giorni. Seguiteci per tante altre news.