Andrea Sanna | 17 Luglio 2023

Maria Sofia Federico

Il guadagno di Maria Sofia Federico

Nell’intervista rilasciata a Cusano Italia TV, Maria Sofia Federico ha toccato diversi argomenti. Non solo il commento sulla scelta di Pier Silvio Berlusconi di non coinvolgere influencer e personaggi del mondo di OnlyFans al GF Vip. L’ex volto de Il Collegio è tornata a parlare anche della sua scelta di realizzare contenuti per adulti e iscriversi proprio alla piattaforma inglese.

Una decisione questa che ha provocato diverse reazioni tra gli utenti del web. Maria Sofia Federico sostiene che non ha voluto avvicinarsi a questo mondo per fare soldi facili. Peraltro si tratta di un concetto che già aveva smentito. A detta sua solo l’1% degli scritti riesce a portarsi a casa almeno 200 dollari al mese.

Al contempo se dovesse mai capire che alcuni suoi coetanei dovessero dirsi interessati a far parte di questo mondo, li inviterebbe a pensarci bene prima di fare una scelta simile: “Perché, oltre a non guadagnare tantissimo a meno che non hai una visibilità come me, c’è anche il problema che non ti assumono da altre parti perché c’è un pregiudizio di me**a“, ha ammesso.

Successivamente sempre Maria Federico ha aggiunto che non tutti hanno la forza di sopportare ciò che può esserti detto quando decidi di fare questo lavoro. L’ex protagonista del doc-reality di Rai 2 ha confidato di essere stata additata spesso come una “succhia sangue che vuole soldi facili” e che per tale ragione venderebbe dunque il suo corpo.

Come risponde a tali accuse Maria Sofia Federico? A Cusano Italia TV ha dichiarato: “Ciò mi fa ridere, la gente spende moltissimo per prendersi lo sfizio di guardare un mio contenuto o per interagire con me, chissà però se ha mai speso un euro per una causa a fin di bene come faccio io con quello che guadagno”.