Nicolò Figini | 18 Giugno 2023

La reunion di Uomini e Donne

Per il momento Uomini e Donne è andato in pausa e tornerà a partire da settembre. Gli ex protagonisti, che si siano lasciati o meno, stanno continuando a far parlare di loro. Alcuni di loro, infatti, hanno organizzato una piccola reunion. Nella foto qui sotto, infatti, vediamo Alessio Corvino insieme alla fidanzata Lavinia Mauro. Con loro anche gli ex tronisti Luca Salatino e Matteo Ranieri, i quali si trovano accanto a Ida Platano e il compagno Alessandro Vicinanza.

Nella foto qui sotto possiamo notare che sembra si trovino a un evento tutti insieme e hanno colto l’occasione per prendersi per mano e immortalare il momento. Adesso è ancora più certo che Luca e Matteo abbiano fatto pace, in quanto questa immagine è la prova della loro ritrovata amicizia.

La reunion degli ex protagonisti di Uomini e Donne

Come sappiamo, infatti, Salatino e Ranieri si erano allontanati anche se nessuno dei due aveva voluto dare delle spiegazioni precise: ““Ho ricevuto tante, troppe domande così. Ma ha davvero così tanta importanza? Secondo me no. Per me quello che conta è l’essersi chiariti, ma soprattutto l’essersi rispettati nonostante gli screzi”.

Di lì a poco, però, un’indiscrezione sui due ex volti di Uomini e Donne avrebbe rivelato cosa sarebbe successo tra loro due. L’informazione, che è da prendere con le pinze, è la seguente:

“Finalmente abbiamo saputo da una donna che era vicina a Luca (e che vuole restare anonima) cosa Luca sembrerebbe aver scritto su WhatsApp a Matteo, che offeso decise di chiudere i rapporti. Matteo si era risentito di non essere stato messo al corrente della partecipazione di Luca al GF Vip e se l’era presa. In risposta su WhatsApp Luca gli fa: ‘Non fare la ch***a isterica’”.

