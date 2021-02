1 Maria Teresa Ruta fa una confessione

Ieri sera al Grande Fratello Vip abbiamo assistito alla seconda e attesa puntata del Late Show condotto da Tommaso Zorzi (che ha registrato l’ennesimo picco di ascolti). Tanti giochi e momenti di intrattenimento hanno coinvolto i vipponi, tra cui un blocco con protagonista assoluta Maria Teresa Ruta.

L’influencer ha voluto sfruttare le abilità conoscitive della giornalista per porle delle domande più disparate di cultura generale, ma anche qualche pettegolezzo e non solo. Il gioco in questione si chiama “Gira la Ruta”. Tra un quesito e l’altro ad un certo punto ne è arrivato uno davvero pungente da parte di Zorzi:

“Dimmi il nome di una collega con la quale hai litigato, che non vorresti incontrare nemmeno in cassa al supermercato”, ha domandato Tommaso. Maria Teresa Ruta ha risposto: “Caspita. Ma guarda io colleghe che non voglio incontrare ce ne sono tante, ma che ho litigato, non so… perché sai, ho un buon carattere”. Sempre più curioso, Zorzi ha voluto addolcire la pillola sottolineando che avrebbe fatto un nome anche lui: “Dinne una che ne dico una anch’io, Giulia Salemi”.

A quel punto, senza troppi giri di parole, Maria Teresa Ruta si è buttata e ha fatto il nome dell’attuale docente di Amici 20, Lorella Cuccarini, mentre tutti gli altri vipponi sono scoppiati a ridere. Chissà cosa ne penserà la conduttrice di queste parole della sua collega. Risponderà in qualche modo?

Gira la Ruta: "Dì una collega che non vorresti incontrare al supermercato"

Tommaso: "Dinne una che ne dico una anch'io, la Salemi"

MTR: "La Cuccarini"#sovip #tzvip #tzlateshow #gfvip pic.twitter.com/QBRbpSfuhU — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 11, 2021

Già in passato Maria Teresa aveva lanciato una stoccata all’insegnante di Amici, dicendo: “Non ne è uscita bene con quella lettera. Comunque è bizzarro che lei si lamenti di uno che non la saluta nel corridoio, perché lei è una che non saluta nei corridoi“.

In attesa di scoprire se ci sarà una frecciatina o meno da parte di Lorella Cuccarini nei confronti di Maria Teresa Ruta, ripercorriamo alcuni episodi che hanno visto la giornalista protagonista nelle ultime ore al GF Vip…