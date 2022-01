1 La delusione di Maria Teresa Ruta

Maria Teresa Ruta ha regalato tanti momenti importanti il Grande Fratello Vip 5, di cui spesso si parla ancora oggi sui social. In un’intervista al settimanale Chi, oltre a parlare dell’attuale edizione (commentando le varie dinamiche) è anche tornata a parlare delle amicizia create nel contesto televisivo durante lo scorso anno. Se con le donne si sente bene o male con tutte quasi, per gli uomini e diverso. Proprio in questo caso ha tirato in ballo Tommaso Zorzi. Ecco quanto raccolto da Blog Tivvù e Isa & Chia:

“Se ho ancora rapporti con i miei ex compagni del reality? Con le donne sì. Le sento quasi tutte, da Rosalinda Cannavò a Stefania Orlando. Gli uomini un po’ meno”. A quel punto Maria Teresa Ruta ha fatto una confidenza, ammettendo di essere rimasta un po’ amareggiata in particolar modo da Tommaso Zorzi, con il quale aveva creato un bellissimo legame: “Mi ha deluso Tommaso Zorzi”.

Da tempo ormai Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi non hanno alcun tipo di rapporto dopo che quest’ultimo sembra esserci rimasto male per alcune esternazioni dell’ex coinquilina al GF Vip, scoperte una volta uscito terminato il reality. Riguardo al rapporto con Tommaso, sempre Maria Teresa a Chi ha fatto una confidenza, rivelando un retroscena di qualche anno fa:

“Pensi che avevamo partecipato alla stessa edizione di Pechino Express: quando è finito il programma, tutti noi avevamo una chat di gruppo sul telefono. Non appena l’abbiamo creata, lui è uscito subito. La sua natura è questa, è un solitario. L’ho ritrovato al GF Vip, siamo stati bene. Poi l’ho perso di nuovo. Capita. Nessun dramma”.

Ha confidato Maria Teresa Ruta. Chissà se dopo queste dichiarazioni ci sarà o meno una replica da parte di Tommaso Zorzi a riguardo. Ma non è tutto, perché a sorpresa la conduttrice ha parlato anche dell’attuale edizione del GF Vip e ha commentato le dinamiche, facendo poi un riferimento a Katia Ricciarelli…