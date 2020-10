1 A causa di una battuta di Tommaso Zorzi, Maria Teresa Ruta fa la pipì sul letto: ecco quello che è accaduto e l’esilarante momento

Ancora una volta protagonista assoluta del Grande Fratello Vip 5 è Maria Teresa Ruta. Come sappiamo negli ultimi giorni la showgirl si è duramente scontrata con Matilde Brandi, e diversi sono stati i faccia a faccia tra le due. Nel mentre però la Ruta sta decisamente lasciando un segno in casa e nel pubblico, per via della sua simpatia e dei suoi modi di fare. Proprio in queste ore è accaduto qualcosa che ha riportato Maria Teresa al centro dell’attenzione, e che sta facendo sorridere e divertire il web.

Tutto è iniziato quando la Ruta si è trovata sul letto in una delle camere con Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. I tre stavano scherzando tra di loro, e a causa delle battute del blogger Maria Teresa non è riuscita a trattenersi, e ridendo a crepapelle è finita col fare la pipì sul letto! A rendersi conto dell’accaduto è stata la stessa Stefania Orlando, che ha affermato:

“C’è la macchia della pipì di Maria Teresa”.

Maria Teresa Ruta si è fatta la pipì addosso#GFVIP pic.twitter.com/uYYiZjYy0y — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) October 15, 2020

Il divertente momento non è passato inosservato sul web, e in particolare su Twitter gli utenti si stanno scatenando commentando l’accaduto e la reazione di Maria Teresa Ruta.