Spettacolo

Nicolò Figini | 19 Ottobre 2023

Gli aneddoti di Alessia Marcuzzi

Ieri sera Alessia Marcuzzi è stata tra gli ospiti di “Stasera c’è Cattelan“. In questa occasione è stata prima la protagonista di un divertente sketch con il conduttore e James Blunt. In seguito ha avuto inizio la vera intervista nella quale ha raccontato degli aneddoti sulle popstar che ha conosciuto negli anni.

Come ben sappiamo, infatti, la Marcuzzi ha condotto diverse edizioni del Festivalbar e in quel periodo ha fatto la conoscenza di Alessandro Cattelan. Quest’ultimo ha mostrato foto di 23 anni fa in cui sono alle prime esperienze.

Successivamente Alessia Marcuzzi ha raccontato di quando un membri dei The Cure l’ha chiamata “foolish” (stupida) secondo lei perché gli aveva posto una domanda un po’ scontata. Poi è arrivato il turno di Mariah Carey, come vediamo dal video qui sotto:

“Mariah Carey non mi ha voluto sul palco. Eravamo a Piazza del Plebiscito e alla fine c’era lei che cantava. Mentre stavo per salire sul palco per presentarla, da lontano vedo un gruppo di gente per proteggerla e qualcuno del suo entourage mi ha urlato di andare via”.

questa mariah carey x alessia marcuzzi interaction pic.twitter.com/NXBz4eb22A — salvooimprevisti (@poIiedrico) October 19, 2023

Poi Alessia Marcuzzi ha anche ripensato a quando i Backstreet Boys le fissavano il cellulare perché era un modello che non avevano mai visto negli USA. Infine, la conduttrice ha parlato di una sua intervista alle Spice Girls.

All’epoca non parlava bene inglese, però era riuscita a intuire che stavano parlando del suo seno, chiedendosi se era naturale o rifatto.

Voi avevate mai sentito questi aneddoti? Continuate a seguirci per tante altre news.