Stasera al Grande Fratello è arrivata una bellissima sorpresa per Mariavittoria Minghetti, che ha avuto modo di riabbracciare la sua mamma. Il momento ha commosso tutti.

La sorpresa a Mariavittoria Minghetti

Messa da parte la dinamica che riguarda Federica – Stefano e Alfonso, questa sera nella Casa del Grande Fratello è arrivata una gradita sorpresa anche per Mariavittoria Minghetti. Il medico estetico ha rivelato di aver avuto sempre un rapporto conflittuale con la sua famiglia.

LEGGI ANCHE: Enzo Paolo abbandona definitivamente il GF e i suoi compagni scoppiano in lacrime

Negli anni infatti Mariavittoria Minghetti ha raccontato di non aver ricevuto da parte loro quell’affetto che, da figlia, si sarebbe aspettata. Sono state mandate in onda diverse clip, in cui tra le lacrime la gieffina si è aperta ai suoi compagni riguardo all’argomento.

Quello tra Mariavittoria e i suoi genitori è da sempre stato un rapporto difficile: "Non riusciamo a dirci neanche ti voglio bene" 💔 #GrandeFratello pic.twitter.com/QphupSWY7E — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 12, 2024

“Tante volte mi è mancato un abbraccio o aver sentito ‘questa cosa la risolviamo insieme’“, ha detto Mariavittoria ammettendo l’assenza della complicità con i suoi genitori. Con fatica la concorrente del Grande Fratello ha portato avanti la conversazione, ma stasera ha dovuto fare i conti con la realtà.

Inaspettatamente per lei è arrivata la sua madre Maria Teresa, anche lei è medico e lavora in ospedale. Non appena Mariavittoria Minghetti ha visto la sua mamma al Grande Fratello è rimasta spiazzata. A causa del freeze però non ha potuto muoversi e ha dovuto aspettare che il programma le desse la possibilità di abbracciarla. Nel mentre però la signora Maria Teresa le ha riservato queste parole:

“Tu sei la stella della mia vita. Qualsiasi cosa al mondo non è importante quanto te, Maria Vittoria. Tu sei la mia luce e ogni giorno non hai idea di quanto mi manchi. Mi manca anche ogni volta che ti chiamavo e mi dicevi ‘che cosa vuoi’ o i tuoi strilli. Capisci cosa ti dico? Io ti voglio bene sopra ogni cosa. Sono venuta qui per te. Sarei venuta anche a piedi dall’altra parte del mondo”.

Tra le due c’è stato uno scambio di tenerezze e parole importanti, che spesso hanno fatto fatica a trovare.

Un abbraccio che per Mariavittoria mancava forse da troppo tempo, quello di mamma Maria Teresa ❤️‍🩹 #GrandeFratello pic.twitter.com/6RIs52BpjT — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 12, 2024

Un momento davvero speciale per Mariavittoria Minghetti, che ha commosso anche i suoi compagni del Grande Fratello, emozionati per lei.