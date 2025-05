Questa sera a Belve, Mario Balotelli si è aperto sulla sua vita privata e ha parlato di sua figlia Pia e dell’ex compagna Raffaella Fico. In particolare ha commentato il test di paternità che ha voluto prima di riconoscere la bambina.

Il test del DNA voluto da Mario Balotelli

Oggi a Belve Mario Balotelli è tra gli ospiti e Francesca Fagnani lo ha intervistato a tutto tondo. La conduttrice è passata dall’infanzia un po’ complicata, passando per la carriera e alcune situazioni spiacevoli che hanno avuto a che fare con brutti episodi di razzismo.

LEGGI ANCHE: AFFARI TUOI quanto hanno vinto stasera ai pacchi? 27 maggio 2025

In seguito, si è andati alla situazione sentimentale presente e passata. Oggi il calciatore è felicemente fidanzato e considera la compagna la ‘donna della sua vita’. A un certo punto è stato fatto un riferimento a Raffaella Fico con la quale ha messo al mondo la piccola Pia.

Mario Balotelli ha spiegato come ha scoperto il fatto che Raffaella fosse incinta. L’ospite ha rivelato che all’epoca le avrebbe domandato di chi fosse il bambino perché non si vedevano da tempo. Ed è proprio per tale ragione che ha chiesto di fare un test di paternità prima di prendersi le sue responsabilità:

“Raffaella è un punto fondamentale della mia vita e le voglio bene anche oggi. Io l’ho scoperto prima degli Europei e ho visto una foto e le ho chiesto cosa era successo.

Lei mi ha detto che era ingrassata. Se fosse stata mia figlia o mio figlio mi sarei preso la responsabilità, ma era mesi che non ci vedevamo. Mi dispiace per mia figlia ma se tornassi indietro lo rifarei”.

Vedremo se Rafaella Fico replicherà dando la sua versione dei fatti. Rimaniamo a disposizione per qualsiasi rettifica. Le interviste sono poi proseguite con Lunetta Savino e Massimo Ferrero.