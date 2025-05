Volete scoprire chi ha giocato stasera, martedì 27 maggio 2025, ad Affari Tuoi e quanto ha vinto? Scopriamolo insieme.

Quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi?

Un nuovo appuntamento con il programma leader dell’access prime time è andato in onda stasera, martedì 27 maggio 2025. Dopo la partita tutt’altro che fortunata di Chiara dell’Emilia Romagna, a giocare con il conduttore di Affari Tuoi Stefano De Martino è stata Valentina, ancora una volta per l’Emilia Romagna.

Per la prima volta una concorrente appena arrivata in trasmissione viene immediatamente chiamata a giocare. Valentina ha 33 anni vengo da Valsamoggia, in provincia di Bologna, ed è una commerciale per un’azienda di food and beverage. Al suo fianco la sorella Morgana e si è da poco laureata in ingegneria gestionale. Il pacco ricevuto in sorte è quello con il numero 13.

Si inizia con i primi sei pacchi. Il primo tiro vale 50€, a cui seguono 30.000 e i 300.000 euro. Si prosegue con l’eliminazione dei pacchi contenenti 5, 15.000 e… 200.000 euro.

Arriva la prima telefonata del Dottore con la proposta di un cambio. Valentina però decide di proseguire con il suo pacco. Ma quanto ha vinto stasrera la concorrente di Affari Tuoi? A breve lo scopriremo. Parte il secondo giro con l’uscita di Gennarino, la mascotte del programma.

Il secondo giro prosegue con l’uscita del pacco di 1€. Il terzo e ultimo tiro prima di risentire nuovamente il Dottore vale 500€. La situazione torna in vantaggio quando arriva la prima offerta della serata del valore di 18.000 euro.

L’emiliana decide però di tritare l’assegno e di proseguire con la partita. Eliminato dal tabellone dei premi anche il pacco contenente 0€. Lieve passo falso con l’uscita dei 50.000 euro. Il terzo giro si chiude invece con l’uscita dei 10€.

Squilla per la terza volta il telefono ed è il Dottore, che torna a proporre un cambio. Per Valentina però la risposta è nuovamente no.

Quanto ha vinto Valentina ad Affari Tuoi?

Un solo tiro da fare. Valentina punta il pacco 10 del Molise, che contiene 5.000 euro. Per la quarta telefonata il Dottore torna a offrire del denaro. La sua offerta è di 19.000 euro. Nulla da fare però, la concorrente rifiuta nuovamente.

Valentina è chiamata a fare un solo tiro. L’emiliana punta il 19 del Veneto, che vale solo 100 euro. Se vi state chiedendo quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi, a breve avrete la vostra risposta. Il Dottore torna a proporre di nuovo un cambio. Valentina sceglie di continuare con il suo pacco.

Due tiri da fare e due i pacchi rossi fatti fuori. Il primo è quello con il premio massimo rimasto in gioco, 100.000 euro, il secondo quello con 10.000 euro. Due rossi e due blu ancora in gioco quando chiama di nuovo il Dottore, il quale decide di giocare a carte: da una parte l’offerta e dall’altra parte il cambio.

Valentina sceglie la carta dell’offerta, che cala a 13.000 euro. La concorrente non demorde e sceglie di continuare con il gioco. Bruciati anche i 20.000 euro. Nessuna offerta dal Dottore ma la proposta di un cambio. Questa volta Valentina si prende più tempo per riflettere ma prende la medesima decisione.

L’ultimo tiro da fare per preservare i 75.000 euro, ultimo pacco rosso rimasto in gioco. Fuori i 200€. Valentina ha ancora in gioco un premio in denaro e il culatello, il piatto tipico della serata. Il Dottore offre un’ultima buonuscita del valore di 25.000 euro.

Dopo una lunga riflessione, Valentina decide di accettare l’offerta. E fa bene, visto che nel suo pacco c’era solo il culatello! Perciò se vi state ancora chiedendo quanto ha vinto Valentina stasera ad Affari Tuoi ora avete la risposta: 25.000 euro.