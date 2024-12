Dopo le parole del collaboratore di Guillermo Mariotto, anche Milly Carlucci ha commentato la frase pronunciata nel dietro le quinte di Ballando con le Stelle dal giudice e svelato cosa ne pensa.

Le parole di Milly Carlucci sulla frase di Mariotto

Guillermo Mariotto dopo il polverone per il suo allontanamento improvviso da Ballando con le Stelle, sabato scorso ha fatto ritorno alla corte di Milly Carlucci. Il giudice, che è stato ammonito, ha chiarito la sua posizione e ha ripreso posto tra i suoi colleghi in giuria nel programma di Rai 1. Ma ora c’è un’altra faccenda a cui la presentatrice ha voluto metterci un punto.

La questione sta facendo discutere. Prima del suo rientro in studio, infatti, a Mariotto pare sia sfuggita una frase sopra le righe. Esternazione che abbiamo sentito poiché il telefono del giurato era già acceso. Milly Carlucci, così come tutti i presenti, inizialmente non hanno fatto caso all’accaduto, che è emerso però pochi istanti dopo sui social.

Da qui si è aperta una nuova questione, sollevata poi da Striscia la Notizia. Il TG satirico ha voluto vederci chiaro e ha tentato di consegnare un secondo Tapiro d’Oro a Mariotto, con scarso successo. A fare chiarezza poi un collaboratore dello stilista a 100×100 Parpiglia. Di tutto questo però cosa ne pensa Milly Carlucci?

La Stampa ha intercettato la padrona di casa di Ballando con le Stelle, che ha rilasciato alcune dichiarazioni a riguardo. Ecco cosa ha detto Milly Carlucci:

“L’audio di Mariotto? In realtà non è così chiaro e l’espressione, pur scurrile, va contestualizzata”, questa una prima dichiarazione fatta dalla conduttrice al giornale. Ma non solo, perché ha aggiunto ancora: “Qui a Roma ad esempio è detta anche in maniera scherzosa per indicare una persona sul pezzo”.

Comunque, in ogni caso, Milly Carlucci ci ha tenuto a precisare quanto segue: “In questi giorni esamineremo con calma l’audio”, ha concluso la presentatrice.