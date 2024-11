Ecco tutto quello che sappiamo su Serena Carella, ex allieva di Amici 21. Età, vita privata, profili social e Instagram.

Chi è Serena Carella

Nome e Cognome: Serena Carella

Data di nascita: 2002

Luogo di Nascita: Cerignola (Foggia)

Età: 22 anni

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: aspirante ballerina

Fidanzato: Non sappiamo se è fidanzata

Figli: Serena non ha figli

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @serenacarella_

Serena Carella età e biografia

Chi è Serena Carella, nuova concorrente di Amici 21? La ballerina nasce a Cerignola, in provincia di Foggia, nel 2002. La sua età, di conseguenza è pari a 22 anni.

Secondo quanto apprendiamo dai social dovrebbe avere una sorella. Non abbiamo molte informazioni, però, sulla madre e sul padre. Da oltre 13 anni studia danza e ha frequentato il Liceo Scientifico “A. Einstein” della sua città natale.

Professionalmente parlando, fa parte di una compagnia di ballo francese fin da quando era piccola. Si tratta della Compagnia Giovanni Martinat in Nuova Aquitania.

Non sappiamo la sua altezza o il suo peso. Andiamo, perciò, a scoprire se Serena di Amici 21 è fidanzata oppure no…

Vita privata: Serena di Amici è fidanzata?

Ora che abbiamo fatto una panoramica della vita di Serena Carella, passiamo alla parte privata e andiamo a vedere se è fidanzata. Non possiamo dirlo con sicurezza perché non sappiamo da quanto non aggiorna i suoi profili social, in particolare Facebook.

Fatto sta che nelle informazioni personali ha scritto di essere impegnata. Non abbiamo di chi sia la persona che potenzialmente le sta accanto. Dovremo attendere ancora un po’ di tempo prima di conoscere anche questo dettaglio. Continuate a seguirci.

Ma dove seguire Serena Carella sui profili social ora che è nota per la partecipazione ad Amici 21? Andiamo a vedere…

Dove seguire Serena Carella: Instagram e social

Non riusciamo a trovare Serena Carella, concorrente di Amici 21, su Tiwtter. Ha però dei profili sugli altri social. Per esempio, è possibile cercarla su Facebook. Qui notiamo i suoi amici alcune foto.

Nonostante questo, però, per rimanere aggiornati meglio sulla sua vita bisogna andare su Instagram. Sul social fotografico, infatti, conta oltre 18mila follower anche se ha poche immagini.

Queste riguardano principalmente le sue doti da ballerina. Pochi scatti la ritraggono in momenti di relax.

Serena Carella ad Amici 21

Serena Carella si è presentata ad Amici 21 nella puntata di domenica 19 settembre 2021 come ballerina. Nella scheda letta da Maria De Filippi, si è descritta come segue:

Sono molto socievole, determinata. Sono solare, impulsiva ed emotiva. Piango sempre, però da sola. Mai davanti agli altri. Mi arrabbio spesso e mi dà fastidio quando non mi ascolta nessuno. Quando ballo annullo tutto e non penso più a niente.

Dopo la sua interpretazione sulle note di Zitti e Buoni dei Maneskin, Alessandra Celentano ha abbassato la leva, rialzata subito dopo da Raimondo Todaro. Quest’ultimo, infatti, ha deciso di dare a Serena un banco ad Amici 21.

È arrivata in finale, anche se non ha vinto.