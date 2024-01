Spettacolo

Nicolò Figini | 7 Gennaio 2024

Amici 23

Marisol, nel corso della gara di ballo, ha danzato con la professionista Isobel e per tale ragione Alessandra Celentano ha esultato facendo il giro dello studio.

L’esultanza di Alessandra Celentano

Questo pomeriggio ha preso il via una nuova puntata di Amici 23 e la gara di ballo (così come quella di canto) è stata giudicata dai professori. Nessun giudice esterno questa volta e per tale ragione i giudizi sono stati cosparsi da litigi e non solo. Possiamo pensare, per esempio, a quello che ha coinvolto Alessandra Celentano e Raimondo Todaro ma anche Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli.

A un certo punto è toccato a Marisol. L’allieva è stata abbastanza criticata dalla sua insegnante e di conseguenza ha avuto un percorso difficile. Sta lavorando davvero tanto e si impegna molto spesso giorno dopo giorno. Oggi ha ballato diverse volte e ha dato prova di essere migliorata sul serio.

A un certo punto ha fatto un passo a due con Isobel e alla fine Alessandra Celentano ha esultato e ha ballato girando per lo studio. Maria ha chiesto spiegazioni e lei ha replicato:

“Sono felice. Ho visto una esibizione molto bella. Marisol è stata molto brava, aveva tutto. Belle gambe, una buona espressività, piedi, ginocchia e schiena. C’era anche Isobel e a me piacciono i miei ragazzi tutti insieme. Quando io sono felice lo devo dimostrare”.

questo momento sarà per sempre impresso nella mia mente #amici23 pic.twitter.com/TB8PKiKXc5 — zaira⁷!¡ᴴ💋 in sessione (@signvftms) January 7, 2024

Ovviamente non tutti sono stati d’accordo con lei e Raimondo Todaro ha avuto qualche appunto da fare. In generale, però, anche il pubblico ha apprezzato. Soprattutto l’abbraccio finale tra le due ragazze. Sicuramente Alessandra Celentano può ritenersi più che soddisfatta della sua ex allievo e della sua attuale.

Vedremo se Marisol riuscirà a guadagnarsi un posto nella fase del Serale. Noi ovviamente vi terremo informati non appena avremo maggiori informazioni in merito. Continuate a seguirci per altre informazioni in merito.