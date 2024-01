Spettacolo

Nicolò Figini | 7 Gennaio 2024

Amici 23

Maria De Filippi ha fatto notare che in studio erano assenti tre allievi di Amici 23. La conduttrice ha anche rivelato il motivo per il quale non era presenti.

Tre assenti in studio ad Amici 23

La puntata di questo pomeriggio di Amici 23 si è aperto con le sfide, andate a buon fine, di Martina e Petit. Successivamente Maria De Filippi ha mostrato le classifica generale che deriva dall’unione dei voti dei professori e dei giudici esterni da settembre a dicembre.

Tutto ciò ha evidenziato che Sarah è l’ultima per la sua categoria, mentre Mida è penultimo. Anche se quest’ultimo ha avuto la soddisfazione di ricevere il Disco d’Oro per RossoFuoco. Poi è toccato alla classifica di ballo. La conduttrice in questo caso ha fatto notare che in studio erano assenti alcuni ballerini. Il pubblico ha iniziato a chiedersi che cosa fosse successo loro.

Sono partite le ipotesi più disparate. Qualcuno era preoccupato che fossero stati mandati via o che fossero tornati a casa per qualche motivo. Ma tutti i loro fan possono stare tranquilli. Perché nella puntata di oggi di Amici 23, 7 gennaio 2024, Sofia, Gaia e Nicholas erano assenti? Probabilmente sono stati troppo a contatto e per tale ragione si sono presi l’influenza.

Niente di grave, molto probabilmente li rivedremo i tre protagonisti nel daytime a partire da lunedì o martedì. Già a partire dal prossimo pomeridiano di Amici 23 saranno di nuovo in studio carichi e pronti a dimostrare il loro talento come hanno sempre fatto. Siamo ormai molto vicini alla fase Serale. Chi riuscirà a conquistarsi il posto? lo scopriremo molto presto.

Ecco perché Sofia, Nicholas e Gaia erano assenti ad Amici 23 nella puntata di oggi. Speriamo che nessuno si prenda l’influenza altrimenti tutto ciò si tradurrebbe in tempo perso, tempo prezioso che deve essere utilizzato per allenarsi e migliorarsi giorno dopo giorno. Staremo a vedere cosa accadrà. Nel frattempo continuate a seguirci per tante altre news.