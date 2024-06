Marisol punta in alto e rivela che il suo sogno nel cassetto è ballare per Elodie e Mahmood

Spettacolo

Nicolò Figini | 3 Giugno 2024

Amici 23

Marisol, dopo Amici 23, ha rivelato in una recente intervista che le piacerebbe ballare per Mahmood ed Elodie

Dopo la sua vittoria nel circuito ballo ad Amici 23 Marisol ha rilasciato un’intervista all’interno della quale ha rivelato per quali artisti le piacerebbe danzare in futuro.

Il sogno di Marisol dopo Amici 23

Marisol Castellanos è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione di Amici andata in onda. La ballerina è entrata nella scuola di Canale 5 per volontà di Alessandra Celentano, che l’ha accolta sotto la sua ala protettrice. Poi il suo percorso ha avuto alti e bassi, ma nonostante questo è riuscita ad arrivare alla finale del Serale battendosi contro Sarah.

Alla fine la vincitrice assoluta è stata la cantante, ma l’allieva della Celentano ha vinto il circuito del ballo. In una recente intervista rilasciata al sito Super Guida TV ha rivelato che il momento migliore è stato proprio quello in cui ha ricevuto la maglia del Serale e le borse di studio alla fine. Ma le dichiarazioni non finisco qui perché Marisol ha anche rivelato un suo sogno nel cassetto:

“Per un ballerino è già un onore ballare con un artista in generale, però se devo scegliere mi piacerebbe ballare per Mahmood ed Elodie qui in Italia e all’estero per Beyoncé“.

A Marisol dunque le piacerebbe molto entrare nel corpo di ballo per Mahmood ed Elodie in Italia, sognando poi in grande per l’estero citando Beyoncé. Ovviamente tutti ci auguriamo che possa raggiungere i livelli che tanto spera mentre continuerà a coltivare la sua storia d’amore con Petit. I due innamorati infatti stanno ancora insieme e cercano di far funzionare le cose tra loro:

“Nonostante la distanza penso sia fattibile riuscire a vedersi e coltivare la nostra relazione. Ora come ora stiamo cercando di trovare dei momenti liberi e poi ci supportiamo molto, magari se lui ha degli impegni io lo accompagno e viceversa”.

Continueremo ad aggiornarvi nel tempo con tutte le novità sul futuro di Marisol augurandole tutto il meglio.