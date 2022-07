Marracash, quelle parole su Chiara Ferragni che riaprono la diatriba con Fedez

1 L’intervento di Marracash sull’ingiustizia sociale

Marracash ha vinto nei giorni scorsi la Targa Tenco nella categoria miglior album con “Noi, loro, gli altri”. Per questo motivo il quotidiano Il Corriere della Sera lo ha intervistato su vari argomenti e ovviamente anche sul suo album, di cui il cantante ha detto: “Il gancio personale ha creato empatia con le persone. Ci sono poi brani più antisistema che raccontano cose di cui la gente forse non vuole rendersi ancora conto. In autunno ci faremo i conti”.

Proprio su queste ultime frasi, gli è stato chiesto cosa lo preoccupasse e nel rispondere Marracash ha tirato in ballo anche Chiara Ferragni. Si è riferito infatti al degrado e all’ingiustizia sociale di cui la stessa influencer aveva parlato qualche giorno fa chiedendo aiuto anche al sindaco di Milano per sistemare le cose in città.

“[Mi preoccupa] l’ingiustizia sociale. Abbiamo uno stile di vita insostenibile, un sistema economico da mettere in discussione. Chiara Ferragni chiede più sicurezza al sindaco di Milano. E fa bene. Ma è insostenibile che possano esistere Chiara Ferragni e gente poverissima. Dobbiamo lavorare per risolvere queste differenze. I ragazzi sono spinti alla competizione, la cultura del successo e del fare soldi è bugiarda. E quando ci sarà gente che manifesterà spaccando vetrine, la colpa ricadrà su di loro”.

Da queste parole il web si è un po’ diviso e in tanti ci hanno visto una riapertura alla diatriba che c’era stata un po’ di tempo fa col marito della Ferragni: Fedez. Proprio nel suo album Marra ha messo un pezzo intitolato Cosplayer, dove attacca coloro che sposano le cause senza crederci, tra cui i politici e gli influencer. In quella occasione spiegò che lui e Fedez non vanno d’accordo perché hanno visioni della vita opposte.

Marracash ha anche parlato dei nuovi artisti che stanno facendo trap e delle polemiche di questi giorni riguardo alcuni di loro…