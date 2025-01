Aldo Grasso ha duramente criticato lo stile di conduzione di Stefano De Martino: pur riconoscendo il successo in termini di numeri, il giornalista del Corriere della Sera ha messo in dubbio le sue qualità per affermarsi come grande showman.

Aldo Grasso stronca Stefano De Martino

Sul Corriere della Sera, il critico televisivo Aldo Grasso ha espresso una valutazione severa nei confronti di Stefano De Martino, commentando in particolare la sua performance alla conduzione della puntata di Affari Tuoi Speciale Lotteria Italia.

Pur riconoscendo al conduttore napoletano delle doti da intrattenitore, Grasso non ha risparmiato critiche taglienti. Ha, infatti, messo in dubbio le sue qualità per affermarsi come grande showman.

“Non bastano i buoni ascolti di un format iper-collaudato per laurearlo come un grande showman,” ha scritto Grasso. Poi ha aggiunto: “Gli mancano le basi, non sembra avere quella cultura mediale, quell’estro naturale che hanno i modelli a cui dice di aspirare (Arbore e Fiorello in primis)“.

L’analisi di Grasso sottolinea come, secondo lui, De Martino non possieda ancora le capacità fondamentali per raggiungere lo stesso livello dei suoi riferimenti artistici, nonostante risulti molto apprezzato dal pubblico.

Il critico non nega completamente le potenzialità del conduttore. Non ha, infatti, potuto negare che il successo degli ascolti del programma rappresenti un risultato positivo. Ma questo, a detta sua, non è sufficiente a consacrarlo come una figura di spicco del panorama televisivo.

Grasso ha poi aggiunto un’osservazione pungente sullo stile del conduttore: “È il classico piacione, che vuol piacere a tutti i costi e perciò ha atteggiamenti eccessivamente accattivanti e seduttivi“. Un commento che sembra mirare al modo in cui De Martino cerca di coinvolgere il pubblico, giudicato da Grasso artificioso.

Il critico ha poi concluso il proprio pensiero paragonando Stefano ad Alberto Matano, un altro conduttore che, secondo lui, “per piacere altri, si piace molto“. Per questo motivo, il giornalista ha addirittura definito i due “intercambiabili”.

Nonostante le critiche, il percorso di De Martino continua a riscuotere consensi tra i telespettatori. Il suo approccio carismatico e la sua capacità di intrattenere il pubblico lo rendono comunque una presenza gradita sul piccolo schermo.

Tuttavia, il giudizio di Grasso solleva un dibattito sulla differenza tra intrattenitore e grande showman. De Martino, per il critico, deve ancora dimostrare di saper colmare tale distinzione.