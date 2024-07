Nel corso di una diretta social, Martina De Ioannon ha replicato con una battuta a un commento sulla rottura con Raul Dumitras. Ecco cosa è accaduto durante la live.

La risposta di Martina De Ioannon

L’esperienza a Temptation Island di Martina De Ioannon e Raul Dumitras non è terminata come sperato. All’interno del reality show infatti tra i due sono emersi non pochi problemi e non sono mancati alti e bassi. A un tratto però proprio Martina si è avvicinata al single Carlo Marini e tra loro è nato un feeling speciale che tuttavia ha scatenato la gelosia di Raul. Una volta al falò di confronto tuttavia Dumitras ha ammesso di essere ancora innamorato della sua compagna e ha fatto intendere che avrebbe voluto lasciare il programma con lei.

Dal suo canto la De Ioannon ha ammesso di non provare più un sentimento per il suo fidanzato e ha così deciso di lasciarlo, mettendo un punto definitivo alla storia. Dopo la fine della trasmissione come se non bastasse Martina ha iniziato a frequentare l’ex tentatore Carlo e solo poche ore fa i due sono stati avvistati insieme in discoteca. Nel mentre l’ex protagonista di Temptation Island ha fatto anche ritorno sui social e di recente ha tenuto una live insieme ad Alessia Pascarella. Nel corso della diretta però è accaduto qualcosa che ha fatto sorridere il web.

Mentre rispondeva alle domande e alle curiosità dei fan, Martina De Ioannon ha letto un commento che faceva riferimento alla rottura con Raul Dumitras e che affermava: “Raul ha fatto bene a lasciarti Martina”. A quel punto non è tardata ad arrivare la pronta replica di Martina, che rispondendo con una battuta che ha fatto sorridere i più ha dichiarato: “Ah, lei ha visto un altro Temptation Island”.

La De Ioannon nel frattempo prosegue la sua conoscenza con Carlo Marini e in molti si chiedono già accadrà tra i due.