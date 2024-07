Dopo la fine della sua relazione con Raul Dumitras, Martina De Ioannon ha iniziato a frequentare l’ex tentatore Carlo Marini e solo nelle ultime ore i due sono stati avvistati insieme in discoteca.

Martina De Ioannon volta pagina

Il viaggio nei sentimenti di Martina De Ioannon e Raul Dumitras a Temptation Island ha appassionato tutto il pubblico. Al termine del loro percorso tuttavia i due hanno deciso di mettere la parola fine alla loro relazione e hanno lasciato il reality da soli. Un mese dopo la fine della trasmissione la coppia ha confermato la decisione presa al falò e proprio Martina ha ammesso di aver iniziato a sentire e a frequentare il single Carlo Marini, al quale si era già avvicinata all’interno del villaggio. Queste le dichiarazioni della De Ioannon a WittyTv:

“Mi ha contattata il giorno dopo che sono uscita dal programma. Inizialmente abbiamo parlato in modo molto sporadico. Quando poi, parlando, ci siamo aperti abbiamo iniziato a fidarci. Ci siamo visti, però da qui a definire un rapporto con lui adesso non riesco. Per ora ce la stiamo vivendo entrambi serenamente. Comunque io sono appena uscita da una relazione che per me è stata importantissima e quindi voglio andarci piano”.

Pare dunque che Martina De Ioannon abbia iniziato a frequentare l’ex tentatore Carlo Marini e solo nelle ultime ore i due sono stati avvistati insieme in una discoteca. Ovviamente il video del momento sta già facendo il giro del web e gli utenti hanno detto la loro su quanto sta accadendo tra Martina e Carlo.

La De Ioannon dunque dopo aver messo un punto alla relazione con Raul ha decisamente voltato pagina e a oggi si gode questa nuova conoscenza. Ai due dunque facciamo un grande in bocca al lupo in attesa di scoprire come evolverà il loro rapporto.