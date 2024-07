Raul Dumitras e Martina De Ioannon hanno ormai messo un punto alla loro relazione. Adesso così giunge voce che l’ex protagonista di Temptation Island starebbe frequentando una tentatrice.

Nuova frequentazione per Raul Dumitras?

Non è terminato nel migliore dei modi il percorso di Raul Dumitras e Martina De Ioannon a Temptation Island. Chi ha seguito il reality show in onda su Canale 5 sa bene che dopo un viaggio nei sentimenti fatto di alti e bassi, i due si sono ritrovati al falò di confronto finale, dove hanno deciso di lasciarsi definitivamente. A decidere di troncare la relazione è stata però Martina, dopo aver capito di non essere più innamorata di Raul. Ma non solo. La De Ioannon infatti ha poi raccontato di aver iniziato a frequentare l’ex tentatore Carlo Marini, al quale si era già avvicinata all’interno del villaggio.

LEGGI ANCHE: Martina De Ioannon replica a un commento sulla rottura con Raul

Solo nelle ultime ore i due sono stati beccati insieme in un locale, segno dunque che la conoscenza starebbe procedendo senza intoppi. Stando a quanto si mormora però pare che anche Dumitras, dopo la fine della sua storia, stia cercando di voltare pagina e proprio questa mattina è arrivata una nuova segnalazione sul suo conto.

LEGGI ANCHE: Ilary Blasi avrebbe rifiutato la conduzione de La Talpa

Stando a quanto ha riportato Deianira Marzano, che ha ricevuto una segnalazione da una fan, sembrerebbe che Raul Dumitras abbia iniziato a frequentare una tentatrice di Temptation Island, Mara. Ma non solo. Secondo quanto si legge, pare anche che nei prossimi giorni i due si incontreranno nella città di lei.

Precisiamo naturalmente che al momento si tratta solo di voci di corridoio. Non è chiaro infatti cosa stia accadendo nella vita privata di Raul, che solo di recente ha messo fine a un’importante relazione. Che dunque Dumitras stia cercando di andare avanti dopo la delusione? Non resta che attendere per saperne di più in merito.