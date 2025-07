Sui suoi social Martina De Ioannon ha risposto alle critiche sulla chirurgia estetica. Accusata di avere “la plastica in faccia”, ha chiarito: “Ho solo il naso rifatto”.

La risposta di Martina De Ioannon ai presunti ritocchi

L’ex tronista di Uomini e Donne Martina De Ioannon torna a far parlare di sé e attirare l’attenzione. Ma stavolta non per i botta e risposta a distanza con il suo ex o per prendere le difese del suo attuale fidanzato Ciro Solimeno.

Dopo l’esperienza a Temptation Island con l’ormai ex Raul Dumitras, la sua popolarità è cresciuta, così come anche le critiche, specialmente se legate al suo aspetto fisico.

In molti, infatti, l’hanno accusata di essersi sottoposta a numerosi ritocchi estetici, parlando addirittura di “plastica in faccia”. Una frase che Martina De Ioannon non ha preso affatto bene e alla quale ha voluto rispondere in prima persona con un video pubblicato su TikTok.

Nel video, l’ex protagonista del dating show ha chiarito una volta per tutte la questione, sottolineando con semplicità e fermezza quale sia stato l’unico intervento fatto. Tramite il suo account social ha precisato:

“Ho il naso rifatto. Basta. Io sono sempre la stessa ragazzi. Mi dicono che ho la plastica in faccia. Dovrei cambiare chirurgo se avessi la plastica in faccia.”, ha detto Martina De Ioannon.

Con questa battuta pungente, Martina ha voluto mettere a tacere chi la accusa di essere cambiata troppo. La De Ioannon ha sempre avuto un rapporto diretto con i suoi follower, e anche stavolta non si è tirata indietro di fronte alle critiche.

Martina De Ioannon ha ribadito che il suo aspetto non è certamente dovuto a richiami estetici come qualcuno potrebbe pensare. Il suo unico ritocco, ammette con sincerità, è stato il naso.

Una risposta decisa che ha raccolto l’appoggio di molti suoi fan, che hanno preso le sue difese dopo le ennesime critiche sul suo conto.