Martina De Ioannon ha lanciato una frecciatina a qualcuno e in molti hanno ipotizzato possa trattarsi di Raul Dumitras, suo storico ex. Ecco il video e cos’è successo.

La frecciatina di Martina De Ioannon

Nei giorni scorsi gli utenti del web hanno assistito a una specie di scontro social tra Ciro Solimeno e Raul Dumitras. Quest’ultimo ha infatti pubblicato un video su TikTok nei commenti qualcuno ha espresso la sua preferenza nei confronti dell’altro ragazzo. Allora l’ex concorrente di Temptation Island ha replicato con un semplice “chi?“.

Non è tardata ad arrivare la risposta di Ciro, il quale ha postato un video in compagnia di Martina De Ioannon sulle note di “Chiara” di Tony Effe. Il cantante a un certo punto pronuncia la frase “io sono Tony” che l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha cambiato in “Io sono Ciro“. Di conseguenza in molti l’hanno ritenuta una risposta a Raul.

Nel corso delle ultime ore è accaduto un altro fatto, nello specifico nel corso di una live social di Ciro e Martina. Qui sotto possiamo sentire l’ex tronista mentre afferma quanto segue:

“Ma poi ognuno ha i suoi gusti. Io per esempio non condivido alcuni gusti vostri. Siete voi che avete fatto diventare Brad Pitt chi non era Brad Pitt. Se la vogliamo dire tutta. E con questa mi faccio la borsa che è meglio”.

Anche se nei commenti si fa il nome di Gianmarco Steri, alla maggior parte dei fan è più credibile pensare che si tratti di una frecciata nei confronti di Raul Dumitras, alla luce di quanto accaduto in precedenza. Ovviamente non abbiamo la conferma definitiva perché da questo estratto non abbiamo ben chiaro di che cosa stessero parlando.