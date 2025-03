A distanza di alcune settimane dalla scelta, Martina De Ioannon rivela che sta seguendo il trono di Gianmarco Steri a Uomini e Donne insieme a Ciro Solimeno.

La rivelazione di Martina De Ioannon

Sono trascorse alcune settimane dalla scelta di Martina De Ioannon a Uomini e Donne. Come è ben noto a tutto il pubblico, l’ex tronista ha deciso di lasciare il dating show di Maria De Filippi insieme a Ciro Solimeno, preferendolo a Gianmarco Steri. I due hanno così dato il via a una relazione e in questi giorni si stanno vivendo lontani dalle telecamere. A oggi sembrerebbe che tutto stia procedendo a gonfie vele tra la coppia, che pare essere sempre più affittata e complice.

Nel mentre, come abbiamo visto, per Gianmarco è arrivata una grandissima opportunità: il trono di Uomini e Donne. Steri si è così messo alla ricerca della sua potenziale anima gemella e di recente sta iniziando a conoscere le corteggiatrici giunte da tutta Italia per lui. A migliaia sono state le ragazze che hanno scritto alla redazione per incontrare il neo tronista, che ha così dovuto fare una lunghissima selezione. Il pubblico intanto si sta già appassionando a questo nuovo percorso e in molti si chiedono chi sarà a far breccia nel cuore dell’ex corteggiatore.

In attesa di scoprire cosa accadrà, in queste ore Martina De Ioannon e Ciro Solimeno hanno rilasciato una lunga intervista al magazine di Uomini e Donne. Dopo aver svelato come prosegue la loro storia, i due hanno rivelato che stanno seguendo il trono di Gianmarco insieme e in merito hanno dichiarato: “Guardiamo le puntate e commentiamo in serenità”.

Sembrerebbe dunque che Martina stia tenendo d’occhio il percorso del suo ex corteggiatore. La De Ioannon tuttavia fa sapere di essere innamoratissima di Solimeno e che tutto procede a meraviglia tra loro.