Arriva il primo bacio per Gianmarco Steri: ecco le anticipazioni di Uomini e Donne e quello che è accaduto in studio

Oggi pomeriggio si è svolta una nuova registrazione di Uomini e Donne, durante la quale è emerso che per Gianmarco è arrivato il primo bacio. Ecco cosa è accaduto e le anticipazioni.

Le anticipazioni di Uomini e Donne

Prosegue il percorso di Gianmarco Steri a Uomini e Donne. Come tutti sappiamo, dopo la fine della conoscenza con Martina De Ioannon, che ha lasciato il dating show di Maria De Filippi con Ciro Solimeno, per l’ex corteggiatore è arrivata una nuova opportunità. Il giovane uomo, che ha fatto breccia nel cuore del pubblico, è infatti diventato il nuovo tronista e così ha dato il via a questo inedito percorso. Nelle ultime settimane dunque Gianmarco ha iniziato a conoscere le pretendenti giunte in studio per lui e dopo una prima scrematura iniziale ha deciso di approfondire alcune conoscenze.

Oggi intanto si è svolta una nuova registrazione della trasmissione e ovviamente non è mancata la parte dedicata a Steri. Come è emerso dalle anticipazioni, riportate come sempre da Lorenzo Pugnaloni, Gianmarco ha dato il suo primo bacio. Il tronista infatti ha portato Francesca in esterna e tra i due c’è così stato un importante avvicinamento.

In studio tuttavia Cristina ha attaccato Steri e non è mancato un acceso dibattito. Ma non è finita qui. Il protagonista del Trono Classico di Uomini e Donne ha anche deciso di eliminare Liane, vedendola bloccata. Puntata scoppiettante dunque per Gianmarco, che nel mentre sta proseguendo il suo percorso.

Ma cosa accadrà e chi farà breccia nel cuore di Steri? Non resta che attendere per scoprirlo. Alcuni giorni fa nel mentre a commentare il percorso del tronista è stata proprio Martina De Ioannon, che spendendo bellissime dichiarazioni per il suo ex corteggiatore ha affermato: “È un ragazzo vero e sincero. Un uomo a tutti gli effetti. Ha carattere. È rimasto sempre della sua idea, sapeva quello che diceva. Secondo me Gianmarco ha fatto bene ad accettare subito il trono. Gli auguro un percorso carico di emozioni“.